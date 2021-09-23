11:18 23.09.2021 (обновлено: 12:30 23.09.2021)
"Вы не в безопасности": Депп призвал бороться с несправедливостью
Джонни Депп призвал бороться с несправедливостью после травли из-за скандала с Эмбер Херд
© AP Photo / Matt DunhamДжонни Депп
© AP Photo / Matt Dunham
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Актер Джонни Депп призвал бороться с несправедливостью и "культурой отмены", сообщает портал Deadline. Он отметил, что иногда достаточно одного неверного предложения, чтобы человека затравили.
"Никто из вас не в безопасности. Достаточно одного предложения, чтобы вы лишились поддержки. Такое произошло не только со мной, это случилось со множеством людей – мужчин и женщин", – сказал актер.
Из-за скандального суда с актрисой Эмбер Херд продюсеры Голливуда объявили Деппу бойкот. Он лишился ролей в продолжении "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических тварях". Херд настаивала, что Джонни прибегал к физическому насилию, в то время как актер отрицал обвинения. Недавно стало известно, что Депп выиграл суд у бывшей супруги.
В своем выступлении звезда также призвал людей не молчать, когда они видят несправедливое отношение.
"Это можно рассматривать как историческое событие – эту "культуру отмены", эту поспешность суждений, основанных на, по сути, грязном воздухе", – заключил Депп.
Херд вышла замуж за Джонни в 2015 году, но уже в мае 2016 подала на развод.
2 августа, 13:25ШоубизДжонни Депп выиграл суд против бывшей супруги