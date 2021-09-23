https://ria.ru/20210923/depp-1751423454.html

"Вы не в безопасности": Депп призвал бороться с несправедливостью

"Вы не в безопасности": Депп призвал бороться с несправедливостью - РИА Новости, 23.09.2021

"Вы не в безопасности": Депп призвал бороться с несправедливостью

Актер Джонни Депп призвал бороться с несправедливостью и "культурой отмены", сообщает портал Deadline. Он отметил, что иногда достаточно одного неверного... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:18

2021-09-23T11:18

2021-09-23T12:30

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Актер Джонни Депп призвал бороться с несправедливостью и "культурой отмены", сообщает портал Deadline. Он отметил, что иногда достаточно одного неверного предложения, чтобы человека затравили.Из-за скандального суда с актрисой Эмбер Херд продюсеры Голливуда объявили Деппу бойкот. Он лишился ролей в продолжении "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических тварях". Херд настаивала, что Джонни прибегал к физическому насилию, в то время как актер отрицал обвинения. Недавно стало известно, что Депп выиграл суд у бывшей супруги.В своем выступлении звезда также призвал людей не молчать, когда они видят несправедливое отношение.Херд вышла замуж за Джонни в 2015 году, но уже в мае 2016 подала на развод.

https://ria.ru/20210802/depp-1743991459.html

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джонни депп, эмбер херд, актеры, знаменитости, новости культуры, стиль жизни