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Шоубиз
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"Вы не в безопасности": Депп призвал бороться с несправедливостью
"Вы не в безопасности": Депп призвал бороться с несправедливостью - РИА Новости, 23.09.2021
"Вы не в безопасности": Депп призвал бороться с несправедливостью
Актер Джонни Депп призвал бороться с несправедливостью и "культурой отмены", сообщает портал Deadline. Он отметил, что иногда достаточно одного неверного... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:18
2021-09-23T12:30
шоубиз
джонни депп
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Актер Джонни Депп призвал бороться с несправедливостью и "культурой отмены", сообщает портал Deadline. Он отметил, что иногда достаточно одного неверного предложения, чтобы человека затравили.Из-за скандального суда с актрисой Эмбер Херд продюсеры Голливуда объявили Деппу бойкот. Он лишился ролей в продолжении "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических тварях". Херд настаивала, что Джонни прибегал к физическому насилию, в то время как актер отрицал обвинения. Недавно стало известно, что Депп выиграл суд у бывшей супруги.В своем выступлении звезда также призвал людей не молчать, когда они видят несправедливое отношение.Херд вышла замуж за Джонни в 2015 году, но уже в мае 2016 подала на развод.
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джонни депп, эмбер херд, актеры, знаменитости, новости культуры, стиль жизни
11:18 23.09.2021 (обновлено: 12:30 23.09.2021)
 
"Вы не в безопасности": Депп призвал бороться с несправедливостью

Джонни Депп призвал бороться с несправедливостью после травли из-за скандала с Эмбер Херд

© AP Photo / Matt DunhamДжонни Депп
Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Актер Джонни Депп призвал бороться с несправедливостью и "культурой отмены", сообщает портал Deadline. Он отметил, что иногда достаточно одного неверного предложения, чтобы человека затравили.

"Никто из вас не в безопасности. Достаточно одного предложения, чтобы вы лишились поддержки. Такое произошло не только со мной, это случилось со множеством людей – мужчин и женщин", – сказал актер.

Из-за скандального суда с актрисой Эмбер Херд продюсеры Голливуда объявили Деппу бойкот. Он лишился ролей в продолжении "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических тварях". Херд настаивала, что Джонни прибегал к физическому насилию, в то время как актер отрицал обвинения. Недавно стало известно, что Депп выиграл суд у бывшей супруги.
В своем выступлении звезда также призвал людей не молчать, когда они видят несправедливое отношение.

"Это можно рассматривать как историческое событие – эту "культуру отмены", эту поспешность суждений, основанных на, по сути, грязном воздухе", – заключил Депп.

Херд вышла замуж за Джонни в 2015 году, но уже в мае 2016 подала на развод.
Актёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 13:25Шоубиз
Джонни Депп выиграл суд против бывшей супруги
 
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