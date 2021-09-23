https://ria.ru/20210923/davlenie-1751406928.html

В США намерены "заставить" Россию уважать Украину

В США намерены "заставить" Россию уважать Украину - РИА Новости, 23.09.2021

В США намерены "заставить" Россию уважать Украину

Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в "злонамеренной деятельности" против Киева и призвали оказывать... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:29

2021-09-23T09:29

2021-09-23T10:51

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в "злонамеренной деятельности" против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций. Об этом сообщил RT со ссылкой на резолюцию, представленную на рассмотрение конгресса США.В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), "оранжевой революции" (2004) и Евромайдане (2013).В одном из пунктов также говорится о "злонамеренной деятельности" России. Политики обвинили Москву во "вторжении" на территорию Украины и "аннексии" Крыма.Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права.В документе также отметили деятельность украинских властей, которая направлена на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для "самостоятельного определения будущего страны без влияния Кремля", подчеркнули сенаторы.По их словам, США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет "уважать территориальную целостность Украины".Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота в 2014 году. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.Кремль отрицает обвинения и называет их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что Украина переживает внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована в том, чтобы Киев его преодолел.

https://ria.ru/20210915/voyna-1750130458.html

https://ria.ru/20210923/zelenskiy-1751393194.html

https://ria.ru/20210911/reaktsiya-1749667474.html

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в мире, украина, сша, республика крым, конгресс сша, сенат сша, россия