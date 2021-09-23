https://ria.ru/20210923/dakar-1751483849.html

Таким должен быть феминизм: девушка на ралли "Дакар"

Таким должен быть феминизм: девушка на ралли "Дакар" - РИА Новости, 23.09.2021

Таким должен быть феминизм: девушка на ралли "Дакар"

Часто говорят, что автоспорт — один из немногих видов спорта, где девушки могут вполне на равных бороться с мужчинами в едином зачёте. Так ли это? Почему в Формуле-1 нет женщин, а на ралли "Дакар" есть? На вопросы ответила гонщица Анастасия Нифонтова.

2021-09-23T14:00

2021-09-23T14:00

2021-09-23T16:29

спорт

дакар (ралли)

авто

ралли дакар

мотогонки

ян хайцеэр

россия

анастасия нифонтова

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Таким должен быть феминизм: девушка на ралли "Дакар" Часто говорят, что автоспорт — один из немногих видов спорта, где девушки могут вполне на равных бороться с мужчинами в едином зачёте. Так ли это? Почему в Формуле-1 нет женщин, а на ралли "Дакар" есть? На вопросы ответила гонщица Анастасия Нифонтова. audio/mpeg

Таким должен быть феминизм: девушка на ралли "Дакар" Часто говорят, что автоспорт — один из немногих видов спорта, где девушки могут вполне на равных бороться с мужчинами в едином зачёте. Так ли это? Почему в Формуле-1 нет женщин, а на ралли "Дакар" есть? На вопросы ответила гонщица Анастасия Нифонтова. audio/mpeg

Анастасия Нифонтова — мастер спорта международного класса, неоднократная участница и победительница в мото- и авторалли, представляющая Россию на крупнейших гонках мира. В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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