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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210923/dakar-1751483849.html
Таким должен быть феминизм: девушка на ралли "Дакар"
Таким должен быть феминизм: девушка на ралли "Дакар" - РИА Новости, 23.09.2021
Таким должен быть феминизм: девушка на ралли "Дакар"
Часто говорят, что автоспорт — один из немногих видов спорта, где девушки могут вполне на равных бороться с мужчинами в едином зачёте. Так ли это? Почему в Формуле-1 нет женщин, а на ралли "Дакар" есть? На вопросы ответила гонщица Анастасия Нифонтова.
2021-09-23T14:00
2021-09-23T16:29
спорт
дакар (ралли)
авто
ралли дакар
мотогонки
ян хайцеэр
россия
анастасия нифонтова
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Таким должен быть феминизм: девушка на ралли "Дакар"
Часто говорят, что автоспорт — один из немногих видов спорта, где девушки могут вполне на равных бороться с мужчинами в едином зачёте. Так ли это? Почему в Формуле-1 нет женщин, а на ралли "Дакар" есть? На вопросы ответила гонщица Анастасия Нифонтова.
audio/mpeg
Таким должен быть феминизм: девушка на ралли "Дакар"
Часто говорят, что автоспорт — один из немногих видов спорта, где девушки могут вполне на равных бороться с мужчинами в едином зачёте. Так ли это? Почему в Формуле-1 нет женщин, а на ралли "Дакар" есть? На вопросы ответила гонщица Анастасия Нифонтова.
audio/mpeg
Анастасия Нифонтова — мастер спорта международного класса, неоднократная участница и победительница в мото- и авторалли, представляющая Россию на крупнейших гонках мира. В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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спорт, дакар (ралли), авто, ралли дакар, мотогонки, ян хайцеэр, россия, анастасия нифонтова, антон шапарин, автоспорт, аудио, феминизм, формула-1 - гран-при россии
14:00 23.09.2021 (обновлено: 16:29 23.09.2021)
 

Таким должен быть феминизм: девушка на ралли "Дакар"

Не роскошь
Таким должен быть феминизм: девушка на ралли "Дакар"
Вчера, 14:00
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Часто говорят, что автоспорт — один из немногих видов спорта, где девушки могут вполне на равных бороться с мужчинами в едином зачёте. Так ли это? Почему в Формуле-1 нет женщин, а на ралли "Дакар" есть? На вопросы ответила гонщица Анастасия Нифонтова.
Анастасия Нифонтова — мастер спорта международного класса, неоднократная участница и победительница в мото- и авторалли, представляющая Россию на крупнейших гонках мира.
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Не роскошьСпортДакар (ралли)АвтоРалли ДакарМотогонкиЯн ХайцеэрРоссияАнастасия НифонтоваАнтон ШапаринАвтоспортФеминизмФормула-1 - Гран-при России
 
 
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