https://ria.ru/20210923/chubays-1751451348.html
Чубайс рассказал о своей мечте
Чубайс рассказал о своей мечте - РИА Новости, 23.09.2021
Чубайс рассказал о своей мечте
Сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) и спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:32
2021-09-23T13:32
2021-09-23T14:46
общество
европа
анатолий чубайс
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) и спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, что мечтает о развитии морской ветроэнергетики в России."И вы опять попали в мою больную тему. Это моя задушевная мечта", - ответил он на вопрос про развитие морской ветроэнергетики в России в ходе онлайн-брифинга АРВЭ.По его словам, в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению строительства морских ветропарков, причем мощность одной станции увеличивается с 4-5 МВт до более 10 МВт, то есть падают удельные расходы таких станций, и это очень перспективное направление. Однако такой высокий интерес объясняется нехваткой территорий, особенно в Европе - в то время как в России такая проблема не стоит, добавил он."Тем не менее, мне кажется, что об этом уже стоило бы подумать и нам, в том числе, по тем же самым Северам. ... Мне кажется, что это такой еще один следующий шаг тектонический, о котором нам в России стоит подумать", - заключил Чубайс.
https://ria.ru/20210903/buduschee-1748458631.html
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общество, европа, анатолий чубайс, россия
13:32 23.09.2021 (обновлено: 14:46 23.09.2021)
Чубайс рассказал о своей мечте
Спецпредставитель президента Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики своей мечтой