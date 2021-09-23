https://ria.ru/20210923/chernyshenko-1751530498.html

На программу научно-технологического развития выделят триллион рублей

На программу научно-технологического развития выделят триллион рублей - РИА Новости, 23.09.2021

На программу научно-технологического развития выделят триллион рублей

Около 1,05 триллиона рублей планируется выделить в 2022 году на реализацию государственной программы научно-технологического развития РФ, заявил вице-премьер... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T20:30

2021-09-23T20:30

2021-09-23T21:59

технологии

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Около 1,05 триллиона рублей планируется выделить в 2022 году на реализацию государственной программы научно-технологического развития РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он провел первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Комиссия создана по указу президента России Владимира Путина."Госпрограмма постепенно начинает принимать более конкретные очертания. Мы определяем проекты, которые в ее рамках будут реализованы. Например, будут выделены средства на повышение оплаты труда научным работникам, на поддержку радиоэлектронной промышленности, а также на капитальный ремонт учреждений высшего образования. За счет этого нам удалось увеличить предполагаемое финансирование госпрограммы. В следующем году на ее реализацию планируется направить около 1,05 триллиона рублей", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.

https://ria.ru/20210907/chernyshenko-1749032695.html

россия

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технологии, дмитрий чернышенко, россия