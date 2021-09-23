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На программу научно-технологического развития выделят триллион рублей
На программу научно-технологического развития выделят триллион рублей - РИА Новости, 23.09.2021
На программу научно-технологического развития выделят триллион рублей
Около 1,05 триллиона рублей планируется выделить в 2022 году на реализацию государственной программы научно-технологического развития РФ, заявил вице-премьер... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T20:30
2021-09-23T21:59
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Около 1,05 триллиона рублей планируется выделить в 2022 году на реализацию государственной программы научно-технологического развития РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он провел первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Комиссия создана по указу президента России Владимира Путина."Госпрограмма постепенно начинает принимать более конкретные очертания. Мы определяем проекты, которые в ее рамках будут реализованы. Например, будут выделены средства на повышение оплаты труда научным работникам, на поддержку радиоэлектронной промышленности, а также на капитальный ремонт учреждений высшего образования. За счет этого нам удалось увеличить предполагаемое финансирование госпрограммы. В следующем году на ее реализацию планируется направить около 1,05 триллиона рублей", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
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технологии, дмитрий чернышенко, россия
20:30 23.09.2021 (обновлено: 21:59 23.09.2021)
 
На программу научно-технологического развития выделят триллион рублей

На программу научно-технологического развития потратят полтора триллиона рублей

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступает на VIII Международном форуме "Технопром-2021" в Новосибирске.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступает на VIII Международном форуме Технопром-2021 в Новосибирске. - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Около 1,05 триллиона рублей планируется выделить в 2022 году на реализацию государственной программы научно-технологического развития РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он провел первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Комиссия создана по указу президента России Владимира Путина.
"Госпрограмма постепенно начинает принимать более конкретные очертания. Мы определяем проекты, которые в ее рамках будут реализованы. Например, будут выделены средства на повышение оплаты труда научным работникам, на поддержку радиоэлектронной промышленности, а также на капитальный ремонт учреждений высшего образования. За счет этого нам удалось увеличить предполагаемое финансирование госпрограммы. В следующем году на ее реализацию планируется направить около 1,05 триллиона рублей", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 15:10
Чернышенко провел совещание по цифровой трансформации в регионах
 
ТехнологииДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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