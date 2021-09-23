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"Ты должен сидеть в тюрьме": ученый сорвал выступление Джорджа Буша
"Ты должен сидеть в тюрьме": ученый сорвал выступление Джорджа Буша - РИА Новости, 23.09.2021
"Ты должен сидеть в тюрьме": ученый сорвал выступление Джорджа Буша
Американский ученый Джеб Спрейг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сорвал выступление экс-президента США Джорджа Буша — младшего во время... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:19
2021-09-23T15:07
в мире
сша
лос-анджелес
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский ученый Джеб Спрейг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сорвал выступление экс-президента США Джорджа Буша — младшего во время мероприятия The Distinguished Speaker Series, потребовав посадить его в тюрьму. Видео инцидента опубликовал Daily Sabah.Спрейг стал обвинять Буша в смерти "миллиона иракцев и десятков тысяч американцев", а также в применении фосфорного оружия.В ответ ведущий мероприятия заявил, что ученый неуважительно относится к аудитории, а бывший президент пошутил, что в "этой стране можно обратиться к главе государства напрямую", и помахал активисту.Ранее ветеран войны Майкл Приснер прервал другое выступление Буша, обвинив того во лжи о наличии у иракских властей оружия массового поражения.Война в Ираке началась весной 2003 года с вторжения на территорию страны войск США и их союзников, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна. Решение принималось на основе заявлений об оружии массового уничтожения в стране, которые позднее не подтвердились. В сентябре 2010 года Штаты объявили об окончании этой операции.
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в мире, сша, лос-анджелес, джордж буш (младший)
14:19 23.09.2021 (обновлено: 15:07 23.09.2021)
 
"Ты должен сидеть в тюрьме": ученый сорвал выступление Джорджа Буша

Американский ученый Спрейг потребовал посадить Джорджа Буша в тюрьму во время его лекции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДжордж Буш младший, 43-й президент США. Архивное фото
Джордж Буш младший, 43-й президент США. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский ученый Джеб Спрейг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сорвал выступление экс-президента США Джорджа Буша — младшего во время мероприятия The Distinguished Speaker Series, потребовав посадить его в тюрьму. Видео инцидента опубликовал Daily Sabah.
Спрейг стал обвинять Буша в смерти "миллиона иракцев и десятков тысяч американцев", а также в применении фосфорного оружия.
В ответ ведущий мероприятия заявил, что ученый неуважительно относится к аудитории, а бывший президент пошутил, что в "этой стране можно обратиться к главе государства напрямую", и помахал активисту.
Ранее ветеран войны Майкл Приснер прервал другое выступление Буша, обвинив того во лжи о наличии у иракских властей оружия массового поражения.
Война в Ираке началась весной 2003 года с вторжения на территорию страны войск США и их союзников, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна. Решение принималось на основе заявлений об оружии массового уничтожения в стране, которые позднее не подтвердились. В сентябре 2010 года Штаты объявили об окончании этой операции.
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