https://ria.ru/20210923/bush-1751458507.html

"Ты должен сидеть в тюрьме": ученый сорвал выступление Джорджа Буша

"Ты должен сидеть в тюрьме": ученый сорвал выступление Джорджа Буша - РИА Новости, 23.09.2021

"Ты должен сидеть в тюрьме": ученый сорвал выступление Джорджа Буша

Американский ученый Джеб Спрейг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сорвал выступление экс-президента США Джорджа Буша — младшего во время... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:19

2021-09-23T14:19

2021-09-23T15:07

в мире

сша

лос-анджелес

джордж буш (младший)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский ученый Джеб Спрейг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сорвал выступление экс-президента США Джорджа Буша — младшего во время мероприятия The Distinguished Speaker Series, потребовав посадить его в тюрьму. Видео инцидента опубликовал Daily Sabah.Спрейг стал обвинять Буша в смерти "миллиона иракцев и десятков тысяч американцев", а также в применении фосфорного оружия.В ответ ведущий мероприятия заявил, что ученый неуважительно относится к аудитории, а бывший президент пошутил, что в "этой стране можно обратиться к главе государства напрямую", и помахал активисту.Ранее ветеран войны Майкл Приснер прервал другое выступление Буша, обвинив того во лжи о наличии у иракских властей оружия массового поражения.Война в Ираке началась весной 2003 года с вторжения на территорию страны войск США и их союзников, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна. Решение принималось на основе заявлений об оружии массового уничтожения в стране, которые позднее не подтвердились. В сентябре 2010 года Штаты объявили об окончании этой операции.

https://ria.ru/20210911/nineeleven-1749555491.html

сша

лос-анджелес

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в мире, сша, лос-анджелес, джордж буш (младший)