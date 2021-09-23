https://ria.ru/20210923/benzin-1751460132.html

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд - РИА Новости, 23.09.2021

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд бьет рекорды в России, превысив отметку 60,3... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:28

2021-09-23T14:28

2021-09-23T14:34

экономика

бензин

аи-95

спбмтсб

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд бьет рекорды в России, превысив отметку 60,3 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.По итогам торгов в четверг стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, достигнув нового рекорда в 60 378 рублей за тонну.В то же время розничные цены на бензин, по данным Росстата, перешли к снижению с начала сентября. Так, средняя цена Аи-95 упала с начала месяца на 24 копейки.Минэнерго России накануне объяснило текущий рост биржевых котировок тем, что в России продолжаются ремонты на нескольких НПЗ, а также начался переход топливного рынка от летних сортов топлив к зимним. При этом в министерстве подчеркнули, что риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены.Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доводят рекомендации до компаний, чтобы те обеспечивали стабильность поставок топлива на рынок РФ и увеличили их в ближайшее время для обеспечения стабильного топливообеспечения.

https://ria.ru/20210816/benzin-1745698022.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, бензин, аи-95, спбмтсб, россия