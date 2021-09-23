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Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд - РИА Новости, 23.09.2021
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд бьет рекорды в России, превысив отметку 60,3... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:28
2021-09-23T14:28
2021-09-23T14:34
экономика
бензин
аи-95
спбмтсб
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд бьет рекорды в России, превысив отметку 60,3 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.По итогам торгов в четверг стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, достигнув нового рекорда в 60 378 рублей за тонну.В то же время розничные цены на бензин, по данным Росстата, перешли к снижению с начала сентября. Так, средняя цена Аи-95 упала с начала месяца на 24 копейки.Минэнерго России накануне объяснило текущий рост биржевых котировок тем, что в России продолжаются ремонты на нескольких НПЗ, а также начался переход топливного рынка от летних сортов топлив к зимним. При этом в министерстве подчеркнули, что риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены.Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доводят рекомендации до компаний, чтобы те обеспечивали стабильность поставок топлива на рынок РФ и увеличили их в ближайшее время для обеспечения стабильного топливообеспечения.
https://ria.ru/20210816/benzin-1745698022.html
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экономика, бензин, аи-95, спбмтсб, россия
14:28 23.09.2021 (обновлено: 14:34 23.09.2021)
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже превысила 60,3 тысячи рублей за тонну