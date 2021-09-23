https://ria.ru/20210923/belousov-1751512335.html

Белоусов обратился к бизнесу словами Горького: "С кем вы?"

Белоусов обратился к бизнесу словами Горького: "С кем вы?" - РИА Новости, 23.09.2021

Белоусов обратился к бизнесу словами Горького: "С кем вы?"

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече правительства с членами РСПП обратился к бизнесу словами писателя Максима Горького, попросив их определиться,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:20

2021-09-23T18:20

2021-09-23T19:22

экономика

андрей белоусов

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече правительства с членами РСПП обратился к бизнесу словами писателя Максима Горького, попросив их определиться, с кем они: если в национальной повестке, то необходимо инвестировать, если же нет - увеличение налоговой нагрузки без инвестиций неизбежно."Почти 90 лет назад, в марте 1932 года, Максим Горький написал замечательную известную статью "С кем вы, мастера культуры?" Хочется спросить: с кем вы, мастера металлургии и химии? Вы в национальной повестке? Или нет? С моей точки зрения, сегодня для бизнеса находиться в национальной повестке - это не только софинансировать социальные программы в регионах, платить налоги - это само собой разумеется. Это в первую очередь инвестировать. Почему? Потому что у нас сейчас во весь рост стоит альтернатива", - сказал Белоусов."Либо мы за счет инвестиций получим приемлемые темпы роста - 3%, 4%, - это вопрос счетный, и тогда мы сможем решать социальные проблемы, которые копились годами и даже десятилетиями, с 90-х годов, некоторые с советского времени - вопросы бедности, вопросы пенсии, здравоохранение, образование. Без повышения нагрузки на бизнес. Либо мы без инвестиций попадем в низкие темпы роста. И тогда неизбежно повышение налоговой нагрузки на бизнес, перераспределение через бюджет", - заключил первый вице-премьер.

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741944924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"С кем вы, мастера металлургии и химии?" – обращение Белоусова к российским бизнесменам Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече правительства с членами РСПП обратился к бизнесу словами писателя Максима Горького, попросив их определиться, с кем они: если в национальной повестке, то необходимо инвестировать, если же нет - увеличение налоговой нагрузки без инвестиций неизбежно. 2021-09-23T18:20 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, андрей белоусов, российский союз промышленников и предпринимателей, россия