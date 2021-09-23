https://ria.ru/20210923/bastrykin-1751522579.html
Бастрыкину доложат о ходе дела о фотосессии девочки из Красноярска
Бастрыкину доложат о ходе дела о фотосессии девочки из Красноярска - РИА Новости, 23.09.2021
Бастрыкину доложат о ходе дела о фотосессии девочки из Красноярска
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему дополнительный доклад о ходе дела об откровенной фотосъемке девочки-подростка из Красноярска. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:29
2021-09-23T19:29
2021-09-23T19:29
происшествия
красноярск
александр бастрыкин
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему дополнительный доклад о ходе дела об откровенной фотосъемке девочки-подростка из Красноярска.Уголовное дело по факту фотосъемки несовершеннолетней красноярки ранее находилось в производстве, но было прекращено. В конце августа Бастрыкин уже поручал красноярским следователям доложить об этом деле. Оно было возобновлено после того, как в интернете были обнаружены новые фотографии девочки."Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Зюбанову А.Г. представить дополнительный доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу", - говорится в сообщении на сайте СК.В Telegram-каналах ранее появилась информация, что на зарубежных платформах продаются откровенные фотографии 13-летней девочки из Красноярска. Утверждается, что публикующий снимки представляется ее матерью, она же общается с покупателями. Также были опубликованы некоторые снимки с сайта.Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова ранее сообщила РИА Новости, что разбирается в опубликованной в Telegram-каналах информации.
https://ria.ru/20210912/solnechnogorsk-1749756099.html
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происшествия, красноярск, александр бастрыкин, россия
Бастрыкину доложат о ходе дела о фотосессии девочки из Красноярска
Бастрыкин потребовал дополнительный доклад по делу о фотосессии девочки из Красноярска
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Глава СК России Александр Бастрыкин
поручил представить ему дополнительный доклад о ходе дела об откровенной фотосъемке девочки-подростка из Красноярска.
Уголовное дело по факту фотосъемки несовершеннолетней красноярки ранее находилось в производстве, но было прекращено. В конце августа Бастрыкин уже поручал красноярским следователям доложить об этом деле. Оно было возобновлено после того, как в интернете были обнаружены новые фотографии девочки.
"Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Зюбанову А.Г. представить дополнительный доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу", - говорится в сообщении на сайте СК.
В Telegram-каналах ранее появилась информация, что на зарубежных платформах продаются откровенные фотографии 13-летней девочки из Красноярска. Утверждается, что публикующий снимки представляется ее матерью, она же общается с покупателями. Также были опубликованы некоторые снимки с сайта.
Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова ранее сообщила РИА Новости, что разбирается в опубликованной в Telegram-каналах информации.