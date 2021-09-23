https://ria.ru/20210923/bastion-1751403357.html
Комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море
Комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море - РИА Новости, 23.09.2021
Комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море
Дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" провел учения на полигоне Опук в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T08:47
2021-09-23T08:47
2021-09-23T10:14
новое оружие россии
безопасность
республика крым
черное море
бастион (ракетный комплекс)
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" провел учения на полигоне Опук в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.В ходе маневров военные отработали пуски противокорабельных ракет. Беспилотники отследили корабли условного противника на дальних рубежах поражения, и расчеты "Бастиона" выпустили ракеты по целям, в роли которых выступили два больших корабельных щита-мишени.Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ на фоне проходящих в Черном море совместных маневров кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз.
https://ria.ru/20210917/ucheniya-1750375842.html
республика крым
черное море
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Учения Черноморского флота в Крыму
Береговые комплексы «Бастион» в Крыму нанесли удары противокорабельными ракетами по учебным морским целям в Черном море. Видео от Черноморского флота.
2021-09-23T08:47
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PT0M49S
РИА Новости
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безопасность, республика крым, черное море, бастион (ракетный комплекс), черноморский флот вмф россии
08:47 23.09.2021 (обновлено: 10:14 23.09.2021)
Комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море
Береговые комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море