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Новое оружие России
https://ria.ru/20210923/bastion-1751403357.html
Комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море
Комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море - РИА Новости, 23.09.2021
Комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море
Дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" провел учения на полигоне Опук в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T08:47
2021-09-23T10:14
новое оружие россии
безопасность
республика крым
черное море
бастион (ракетный комплекс)
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" провел учения на полигоне Опук в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.В ходе маневров военные отработали пуски противокорабельных ракет. Беспилотники отследили корабли условного противника на дальних рубежах поражения, и расчеты "Бастиона" выпустили ракеты по целям, в роли которых выступили два больших корабельных щита-мишени.Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ на фоне проходящих в Черном море совместных маневров кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз.
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республика крым
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Учения Черноморского флота в Крыму
Береговые комплексы «Бастион» в Крыму нанесли удары противокорабельными ракетами по учебным морским целям в Черном море. Видео от Черноморского флота.
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безопасность, республика крым, черное море, бастион (ракетный комплекс), черноморский флот вмф россии
08:47 23.09.2021 (обновлено: 10:14 23.09.2021)
 
Комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море

Береговые комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" провел учения на полигоне Опук в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
В ходе маневров военные отработали пуски противокорабельных ракет. Беспилотники отследили корабли условного противника на дальних рубежах поражения, и расчеты "Бастиона" выпустили ракеты по целям, в роли которых выступили два больших корабельных щита-мишени.
Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ на фоне проходящих в Черном море совместных маневров кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз.
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 08:00
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРеспублика КрымЧерное мореБастион (ракетный комплекс)Черноморский флот ВМФ России
 
 
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