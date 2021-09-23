https://ria.ru/20210923/bastion-1751403357.html

Комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море

Комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море - РИА Новости, 23.09.2021

Комплексы "Бастион" в Крыму нанесли ракетные удары по мишеням в Черном море

Дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" провел учения на полигоне Опук в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T08:47

2021-09-23T08:47

2021-09-23T10:14

новое оружие россии

безопасность

республика крым

черное море

бастион (ракетный комплекс)

черноморский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751404387_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_b55085aee36319b21c7b8953f16edeac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" провел учения на полигоне Опук в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.В ходе маневров военные отработали пуски противокорабельных ракет. Беспилотники отследили корабли условного противника на дальних рубежах поражения, и расчеты "Бастиона" выпустили ракеты по целям, в роли которых выступили два больших корабельных щита-мишени.Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ на фоне проходящих в Черном море совместных маневров кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз.

https://ria.ru/20210917/ucheniya-1750375842.html

республика крым

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Учения Черноморского флота в Крыму Береговые комплексы «Бастион» в Крыму нанесли удары противокорабельными ракетами по учебным морским целям в Черном море. Видео от Черноморского флота. 2021-09-23T08:47 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, республика крым, черное море, бастион (ракетный комплекс), черноморский флот вмф россии