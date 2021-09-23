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Аналитик рассказал, почему российские банки лишаются лицензий
Аналитик рассказал, почему российские банки лишаются лицензий - РИА Новости, 23.09.2021
Аналитик рассказал, почему российские банки лишаются лицензий
Основными причинами ухода банков с российского рынка являются регуляторные основания, в первую очередь потеря капитала, добровольная сдача лицензий и... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T06:16
2021-09-23T06:16
экономика
эксперт ра
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основными причинами ухода банков с российского рынка являются регуляторные основания, в первую очередь потеря капитала, добровольная сдача лицензий и присоединение к другим кредитным организациям, рассказал в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.При этом среди регуляторных оснований чаще всего банки теряют лицензии из-за снижения капитала ниже требуемого уровня. В то же время в этом году заметно выросло число отозванных лицензий в связи с высокой вовлеченностью в проведение сомнительных операций электронной коммерции, в том числе нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, добавил эксперт.Помимо принудительного отзыва лицензий, сокращение количества банков усиливается на фоне неблагоприятных экономических условий, ужесточения конкуренции за качественных заемщиков и повышения требований к уровню цифровизации банковских услуг. Так, в последние три года банки активно участвуют в сделках слияния и поглощения, а также стали чаще консолидировать дочерние банки с целью снижения издержек группы."Небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать приемлемые рентабельность и динамику бизнеса при слабых возможностях по наращиванию клиентской базы, что подталкивает их собственников к выходу из банковского бизнеса путем его продажи либо добровольной сдачи лицензии", - добавил Сараев.
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экономика, эксперт ра
06:16 23.09.2021
 
Аналитик рассказал, почему российские банки лишаются лицензий

Эксперт Сараев: главными причинами ухода банков с рынка являются регуляторные основания

© Fotolia / KurhanЭкономический анализ
Экономический анализ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Fotolia / Kurhan
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основными причинами ухода банков с российского рынка являются регуляторные основания, в первую очередь потеря капитала, добровольная сдача лицензий и присоединение к другим кредитным организациям, рассказал в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.
"За последние завершившиеся четыре квартала рынок покинула 51 кредитная организация, в том числе 31 – по регуляторным основаниям, 12 – в результате добровольной сдачи лицензии, 8 – в результате реорганизации в форме присоединения к другим банкам", - сказал он в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век".
При этом среди регуляторных оснований чаще всего банки теряют лицензии из-за снижения капитала ниже требуемого уровня. В то же время в этом году заметно выросло число отозванных лицензий в связи с высокой вовлеченностью в проведение сомнительных операций электронной коммерции, в том числе нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, добавил эксперт.
Помимо принудительного отзыва лицензий, сокращение количества банков усиливается на фоне неблагоприятных экономических условий, ужесточения конкуренции за качественных заемщиков и повышения требований к уровню цифровизации банковских услуг. Так, в последние три года банки активно участвуют в сделках слияния и поглощения, а также стали чаще консолидировать дочерние банки с целью снижения издержек группы.
"Небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать приемлемые рентабельность и динамику бизнеса при слабых возможностях по наращиванию клиентской базы, что подталкивает их собственников к выходу из банковского бизнеса путем его продажи либо добровольной сдачи лицензии", - добавил Сараев.
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ЭкономикаЭксперт РА
 
 
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