https://ria.ru/20210923/banki-1751397566.html

Аналитик рассказал, почему российские банки лишаются лицензий

Аналитик рассказал, почему российские банки лишаются лицензий - РИА Новости, 23.09.2021

Аналитик рассказал, почему российские банки лишаются лицензий

Основными причинами ухода банков с российского рынка являются регуляторные основания, в первую очередь потеря капитала, добровольная сдача лицензий и... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T06:16

2021-09-23T06:16

2021-09-23T06:16

экономика

эксперт ра

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основными причинами ухода банков с российского рынка являются регуляторные основания, в первую очередь потеря капитала, добровольная сдача лицензий и присоединение к другим кредитным организациям, рассказал в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.При этом среди регуляторных оснований чаще всего банки теряют лицензии из-за снижения капитала ниже требуемого уровня. В то же время в этом году заметно выросло число отозванных лицензий в связи с высокой вовлеченностью в проведение сомнительных операций электронной коммерции, в том числе нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, добавил эксперт.Помимо принудительного отзыва лицензий, сокращение количества банков усиливается на фоне неблагоприятных экономических условий, ужесточения конкуренции за качественных заемщиков и повышения требований к уровню цифровизации банковских услуг. Так, в последние три года банки активно участвуют в сделках слияния и поглощения, а также стали чаще консолидировать дочерние банки с целью снижения издержек группы."Небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать приемлемые рентабельность и динамику бизнеса при слабых возможностях по наращиванию клиентской базы, что подталкивает их собственников к выходу из банковского бизнеса путем его продажи либо добровольной сдачи лицензии", - добавил Сараев.

https://ria.ru/20210917/platina-1750450029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, эксперт ра