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Минпромторг оценил стоимость самолетов для дальневосточной авиакомпании
Минпромторг оценил стоимость самолетов для дальневосточной авиакомпании - РИА Новости, 23.09.2021
Минпромторг оценил стоимость самолетов для дальневосточной авиакомпании
Минпромторг России направил ведомствам и "Авроре" ценовые предложения и условия поставки воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании, общая... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:29
2021-09-23T10:29
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
l-410
ил-114-300
sukhoi superjet 100 (ssj100)
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минпромторг России направил ведомствам и "Авроре" ценовые предложения и условия поставки воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании, общая стоимость 45 самолетов составит около 57,14 миллиарда рублей, сообщил глава министерства Денис Мантуров."Мы направили в Минвостокразвития, Минтранс и авиакомпанию "Аврора" ценовые предложения и индикативные условия поставки отечественных воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании. Всего до 2025 года планируется поставить 45 самолетов типа "Байкал", Л-410, Ил-114-300 и SSJ100 общей стоимостью около 57,14 миллиарда рублей" - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в релизе ведомства.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, l-410, ил-114-300, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия
10:29 23.09.2021
 
Минпромторг оценил стоимость самолетов для дальневосточной авиакомпании

Мантуров: стоимость 45 самолетов для авиакомпании "Аврора" составит 57 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме 2021
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минпромторг России направил ведомствам и "Авроре" ценовые предложения и условия поставки воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании, общая стоимость 45 самолетов составит около 57,14 миллиарда рублей, сообщил глава министерства Денис Мантуров.
"Мы направили в Минвостокразвития, Минтранс и авиакомпанию "Аврора" ценовые предложения и индикативные условия поставки отечественных воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании. Всего до 2025 года планируется поставить 45 самолетов типа "Байкал", Л-410, Ил-114-300 и SSJ100 общей стоимостью около 57,14 миллиарда рублей" - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в релизе ведомства.
Самолет авиакомпании Аврора Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 09:49
Дан старт работе единой дальневосточной авиакомпании
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровL-410Ил-114-300Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Россия
 
 
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