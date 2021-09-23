https://ria.ru/20210923/aviakompaniya-1751415098.html
Минпромторг оценил стоимость самолетов для дальневосточной авиакомпании
Минпромторг оценил стоимость самолетов для дальневосточной авиакомпании - РИА Новости, 23.09.2021
Минпромторг оценил стоимость самолетов для дальневосточной авиакомпании
Минпромторг России направил ведомствам и "Авроре" ценовые предложения и условия поставки воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании, общая... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:29
2021-09-23T10:29
2021-09-23T10:29
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
l-410
ил-114-300
sukhoi superjet 100 (ssj100)
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минпромторг России направил ведомствам и "Авроре" ценовые предложения и условия поставки воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании, общая стоимость 45 самолетов составит около 57,14 миллиарда рублей, сообщил глава министерства Денис Мантуров."Мы направили в Минвостокразвития, Минтранс и авиакомпанию "Аврора" ценовые предложения и индикативные условия поставки отечественных воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании. Всего до 2025 года планируется поставить 45 самолетов типа "Байкал", Л-410, Ил-114-300 и SSJ100 общей стоимостью около 57,14 миллиарда рублей" - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в релизе ведомства.
https://ria.ru/20210726/avrora-1742868058.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, l-410, ил-114-300, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия
Минпромторг оценил стоимость самолетов для дальневосточной авиакомпании
Мантуров: стоимость 45 самолетов для авиакомпании "Аврора" составит 57 миллиардов рублей