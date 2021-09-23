https://ria.ru/20210923/aviakompaniya-1751415098.html

Минпромторг оценил стоимость самолетов для дальневосточной авиакомпании

Минпромторг оценил стоимость самолетов для дальневосточной авиакомпании - РИА Новости, 23.09.2021

Минпромторг оценил стоимость самолетов для дальневосточной авиакомпании

Минпромторг России направил ведомствам и "Авроре" ценовые предложения и условия поставки воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании, общая... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T10:29

2021-09-23T10:29

2021-09-23T10:29

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

l-410

ил-114-300

sukhoi superjet 100 (ssj100)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_0:0:2448:1377_1920x0_80_0_0_95da31a0871c7311c1fa5f66b7713740.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минпромторг России направил ведомствам и "Авроре" ценовые предложения и условия поставки воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании, общая стоимость 45 самолетов составит около 57,14 миллиарда рублей, сообщил глава министерства Денис Мантуров."Мы направили в Минвостокразвития, Минтранс и авиакомпанию "Аврора" ценовые предложения и индикативные условия поставки отечественных воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании. Всего до 2025 года планируется поставить 45 самолетов типа "Байкал", Л-410, Ил-114-300 и SSJ100 общей стоимостью около 57,14 миллиарда рублей" - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в релизе ведомства.

https://ria.ru/20210726/avrora-1742868058.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, l-410, ил-114-300, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия