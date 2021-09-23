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Россияне начали чаще искать билеты в Данию, Перу и Новую Зеландию
Россияне начали чаще искать билеты в Данию, Перу и Новую Зеландию - РИА Новости, 23.09.2021
Россияне начали чаще искать билеты в Данию, Перу и Новую Зеландию
Поиски билетов в Данию, Перу и Новую Зеландию выросли в несколько раз после объявления о возобновлении авиасообщения с пятью новыми странами, сообщили в... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:05
2021-09-23T17:05
2021-09-23T17:05
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Поиски билетов в Данию, Перу и Новую Зеландию выросли в несколько раз после объявления о возобновлении авиасообщения с пятью новыми странами, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.По данным аналитиков, россияне начали в шесть раз чаще искать объявления о продаже авиабилетов в Новую Зеландию и в два раза чаще — в Перу. Что касается Дании, спрос вырос втрое.В Джибути были "точечные запросы, но говорить о массовом интересе пока рано", отметили в пресс-службе. Не произошло резкого всплеска поиска билетов и в ЮАР."С Перу, ЮАР и Джибути до пандемии не было прямых рейсов, поэтому в данном случае речь идет не о восстановлении авиасообщения, а о возможном появлении новых маршрутов. В Новую Зеландию беспересадочных рейсов также не было — из-за слишком большого расстояния между странами, их появление невозможно и сейчас", — уточнили в пресс-службе.
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перу, юар, новая зеландия, новости - туризм, авиабилеты, туристы, туту.ру
Россияне начали чаще искать билеты в Данию, Перу и Новую Зеландию
Поиски билетов в Данию, Перу и Новую Зеландию выросли в несколько раз
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Поиски билетов в Данию, Перу и Новую Зеландию выросли в несколько раз после объявления о возобновлении авиасообщения с пятью новыми странами, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
По данным аналитиков, россияне начали в шесть раз чаще искать объявления о продаже авиабилетов в Новую Зеландию и в два раза чаще — в Перу. Что касается Дании, спрос вырос втрое.
В Джибути были "точечные запросы, но говорить о массовом интересе пока рано", отметили в пресс-службе. Не произошло резкого всплеска поиска билетов и в ЮАР.
"С Перу, ЮАР и Джибути до пандемии не было прямых рейсов, поэтому в данном случае речь идет не о восстановлении авиасообщения, а о возможном появлении новых маршрутов. В Новую Зеландию беспересадочных рейсов также не было — из-за слишком большого расстояния между странами, их появление невозможно и сейчас", — уточнили в пресс-службе.