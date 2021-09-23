https://ria.ru/20210923/arktika-1751347922.html

Ученые сообщили о рекордном таянии льдов в Арктике

Ученые сообщили о рекордном таянии льдов в Арктике - РИА Новости, 23.09.2021

Ученые сообщили о рекордном таянии льдов в Арктике

Уровень арктического льда за последние два года достиг рекордно низкого уровня. Об этом сообщается в ежегодном отчете международной программы Copernicus Ocean... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T02:00

2021-09-23T02:00

2021-09-23T02:00

наука

арктика

земля - риа наука

климат

глобальное потепление

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Уровень арктического льда за последние два года достиг рекордно низкого уровня. Об этом сообщается в ежегодном отчете международной программы Copernicus Ocean. Отчет, подготовленный 120 учеными из более чем 30 европейских институтов, опубликован в журнале Journal of Operational Oceanography.В отчете отмечается, что за последнее десятилетие уровень арктического льда сократился на 13 процентов по сравнению с 1979 годом, а средняя толщина льда в Баренцевом море уменьшилась на 90 процентов.По оценкам экспертов, на потепление Северного Ледовитого океана сейчас приходится около четырех процентов всего глобального потепления океана. Резкое сокращение поступления льда из Арктики в другие бассейны, по мнению ученых, может ускорить этот процесс, следствием которого уже сейчас являются экстремальные наводнения и изменения в видовом составе морской флоры и фауны.В качестве примера авторы отчета приводят рекордное наводнение в Венеции в ноябре 2019 года и четыре эпизода подъема воды в среднем и южном Средиземноморье в том же году. В Северном море крайняя изменчивость, связанная со сменой периодов похолодания морскими волнами тепла, привела к сокращению численности многих промысловых видов — камбалы, европейского омара, морского окуня, кефали и съедобных крабов."Изменение климата, загрязнение и чрезмерная эксплуатация морских ресурсов оказывают беспрецедентное давление на океан, требуя срочной необходимости в устойчивых мерах по управлению и адаптации, — приводятся в пресс-релизе издательства слова председателя группы экспертов, подготовивших отчет, Карины фон Шукманн (Karina von Schuckmann) из корпорации Mercator Ocean International, выступившей координатором исследования. — Рассмотрение океана как фундаментального фактора в системе Земля и понимание многомерной и взаимосвязанной природы океана является основой устойчивого будущего".Авторы отчета подчеркивают беспрецедентный уровень воздействия климатических изменений на океан. С 1993 по 2019 год средние температуры моря в глобальном масштабе повышались со скоростью 0,015 градуса в год. Ухудшение ситуации наблюдалось и по другим параметрам. Например, содержание кислорода в водах Черного моря с 1955 по 2019 год падало в среднем со скоростью 0,16 моль/м2/год.Подводя итоги, авторы подчеркивают необходимость совершенствования инструментов и технологий мониторинга, используемых для отслеживания и прогнозирования ключевых изменений океана."Эти инструменты и технологии, включающие системы оповещения, прогнозирования и программы мониторинга в реальном времени, помогают защищать морскую среду и экономическую инфраструктуру, разрабатывать меры адаптации, а также планировать и управлять экстремальными явлениями в океане", — отмечает фон Шукманн.

https://ria.ru/20210914/klimat-1749979389.html

https://ria.ru/20210913/ptitsy-1749893281.html

арктика

северный ледовитый океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, земля - риа наука, климат, глобальное потепление, северный ледовитый океан