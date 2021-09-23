Ученые сообщили о рекордном таянии льдов в Арктике
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Уровень арктического льда за последние два года достиг рекордно низкого уровня. Об этом сообщается в ежегодном отчете международной программы Copernicus Ocean. Отчет, подготовленный 120 учеными из более чем 30 европейских институтов, опубликован в журнале Journal of Operational Oceanography.
В отчете отмечается, что за последнее десятилетие уровень арктического льда сократился на 13 процентов по сравнению с 1979 годом, а средняя толщина льда в Баренцевом море уменьшилась на 90 процентов.
По оценкам экспертов, на потепление Северного Ледовитого океана сейчас приходится около четырех процентов всего глобального потепления океана. Резкое сокращение поступления льда из Арктики в другие бассейны, по мнению ученых, может ускорить этот процесс, следствием которого уже сейчас являются экстремальные наводнения и изменения в видовом составе морской флоры и фауны.
В качестве примера авторы отчета приводят рекордное наводнение в Венеции в ноябре 2019 года и четыре эпизода подъема воды в среднем и южном Средиземноморье в том же году. В Северном море крайняя изменчивость, связанная со сменой периодов похолодания морскими волнами тепла, привела к сокращению численности многих промысловых видов — камбалы, европейского омара, морского окуня, кефали и съедобных крабов.
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"Изменение климата, загрязнение и чрезмерная эксплуатация морских ресурсов оказывают беспрецедентное давление на океан, требуя срочной необходимости в устойчивых мерах по управлению и адаптации, — приводятся в пресс-релизе издательства слова председателя группы экспертов, подготовивших отчет, Карины фон Шукманн (Karina von Schuckmann) из корпорации Mercator Ocean International, выступившей координатором исследования. — Рассмотрение океана как фундаментального фактора в системе Земля и понимание многомерной и взаимосвязанной природы океана является основой устойчивого будущего".
Авторы отчета подчеркивают беспрецедентный уровень воздействия климатических изменений на океан. С 1993 по 2019 год средние температуры моря в глобальном масштабе повышались со скоростью 0,015 градуса в год. Ухудшение ситуации наблюдалось и по другим параметрам. Например, содержание кислорода в водах Черного моря с 1955 по 2019 год падало в среднем со скоростью 0,16 моль/м2/год.
Подводя итоги, авторы подчеркивают необходимость совершенствования инструментов и технологий мониторинга, используемых для отслеживания и прогнозирования ключевых изменений океана.
"Эти инструменты и технологии, включающие системы оповещения, прогнозирования и программы мониторинга в реальном времени, помогают защищать морскую среду и экономическую инфраструктуру, разрабатывать меры адаптации, а также планировать и управлять экстремальными явлениями в океане", — отмечает фон Шукманн.
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