Суд в Екатеринбурге оставил под стражей помощника экс-схиигумена Сергия
Суд Екатеринбурга оставил в силе арест помощника экс-схиигумена Сергия Всеволода Могучева
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката на арест Всеволода Могучева - помощника находящего под следствием бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), оставил это решение в силе, сообщает облсуд в четверг.
Ранее источник в правоохранительных органах заявлял агентству, что Могучев был задержан в поезде, следовавшем в Екатеринбург. Поводом стало уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, с использованием интернета), возбужденное в отношении него и Романова. По словам источника, в основу материалов дела легла информация о видеороликах, пропагандировавших ненависть к иудеям и мусульманам, которые публиковала "организационная преступная группа во главе с Романовым" на канале Могучева в сети.
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"Свердловский областной суд рассмотрел жалобу адвоката Всеволода Могучева на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 2 сентября 2021 года. Указанным постановлением В.В. Могучеву, обвиняемому по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 20 октября 2021 года. Суд апелляционной жалобы, изучив материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений", - говорится в сообщении облсуда.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа. После допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд Москвы в тот же день арестовал Романова на два месяца. Сергий обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
Позже Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у бывшего монаха уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.