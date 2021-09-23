https://ria.ru/20210923/arest-1751501668.html

Суд продлил арест сыну экс-главы Мордовии

Суд продлил арест сыну экс-главы Мордовии - РИА Новости, 23.09.2021

Суд продлил арест сыну экс-главы Мордовии

Ленинский районный суд Саранска продлил на три месяца срок содержания под стражей сына бывшего губернатора Самарской области и экс-главы Мордовии Николая... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:23

2021-09-23T17:23

2021-09-23T17:24

происшествия

шереметьево (аэропорт)

саранск

самарская область

центральный банк рф (цб рф)

следственный комитет россии (ск рф)

алексей меркушкин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Саранска продлил на три месяца срок содержания под стражей сына бывшего губернатора Самарской области и экс-главы Мордовии Николая Меркушкина, бывшего заместителя председателя мордовского правительства Алексея Меркушкина, обвиняемого в даче взятки в размере 7 миллионов рублей и в хищении в особо крупном размере, сообщается на сайте суда."Срок содержания под стражей в отношении обвиняемого А. Меркушкина продлен по 28 декабря 2021 года включительно. Применение к обвиняемому более мягких мер пресечения суд посчитал невозможным", - говорится в сообщении.Как следует из материалов дела и постановления суда, Меркушкин был задержан 13 мая в аэропорту "Шереметьево" по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Четырнадцатого мая ему предъявлено обвинение и в тот же день в судебном порядке в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая неоднократно продлевалась.По данным СК РФ, Меркушкин обвиняется в передаче 7 миллионов рублей руководителю отдела ЦБ по Мордовии за сохранение лицензии у "Мордовпромстройбанка", которой банк мог лишиться после проверки. Кроме того, Меркушкин обвиняется в том, что в составе организованной преступной группы продал в собственность республики имущественный комплекс "МордовЭкспоЦентр" по заведомо завышенной цене (более 271 миллиона рублей), совершив хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере.Алексей Меркушкин ранее занимал пост министра целевых программ и заместителя председателя правительства Мордовии.

https://ria.ru/20210923/levchenko-1751476948.html

https://ria.ru/20210916/barnaul-1750331823.html

саранск

самарская область

россия

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происшествия, шереметьево (аэропорт), саранск, самарская область, центральный банк рф (цб рф), следственный комитет россии (ск рф), алексей меркушкин, россия