https://ria.ru/20210923/arest-1751453508.html

Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест

Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест - РИА Новости, 23.09.2021

Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест

Задержанной в аэропорту Минска россиянке Софье Сапеге продлен срок содержания под домашним арестом до 25 декабря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:43

2021-09-23T13:43

2021-09-23T13:51

белоруссия

минск

арест

россия

софия сапега

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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Задержанной в аэропорту Минска россиянке Софье Сапеге продлен срок содержания под домашним арестом до 25 декабря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Двадцать пятого сентября у нее истекал срок избранной меры пресечения, и теперь ей продлили до 25 декабря домашний арест", - сказал собеседник агентства.Ранее один из адвокатов Сапеги Александр Филанович заявил РИА Новости, что с его подзащитной проходили в сентябре следственные действия, она продолжает находиться под домашним арестом.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.

https://ria.ru/20210810/protasevich-1745274548.html

https://ria.ru/20210831/belorussiya-1747959669.html

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минск

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белоруссия, минск, арест, россия, софия сапега