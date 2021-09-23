13:43 23.09.2021 (обновлено: 13:51 23.09.2021)
Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест до 25 декабря
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание Минского городского суда, где проходит заседание суда по делу россиянки Софии Сапеги
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Задержанной в аэропорту Минска россиянке Софье Сапеге продлен срок содержания под домашним арестом до 25 декабря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Двадцать пятого сентября у нее истекал срок избранной меры пресечения, и теперь ей продлили до 25 декабря домашний арест", - сказал собеседник агентства.
Ранее один из адвокатов Сапеги Александр Филанович заявил РИА Новости, что с его подзащитной проходили в сентябре следственные действия, она продолжает находиться под домашним арестом.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.