https://ria.ru/20210923/apple-1751481904.html

Россиянам придется ждать смартфоны iPhone 13

Россиянам придется ждать смартфоны iPhone 13 - РИА Новости, 23.09.2021

Россиянам придется ждать смартфоны iPhone 13

Очередное семейство смартфонов Apple превратилось в дефицит в России за день до старта продаж. При заказе с официального сайта россиянам придется подождать... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:09

2021-09-23T16:09

2021-09-23T16:09

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технологии

apple

apple iphone

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Очередное семейство смартфонов Apple превратилось в дефицит в России за день до старта продаж. При заказе с официального сайта россиянам придется подождать поставки до шести недель.Apple предупреждает, что при заказе iPhone 13 покупателю придется ждать 3-4 недели, то есть устройство достанется лишь в октябре. Меньше всего придется ждать iPhone 13 mini — такой смартфон доставят за 2-3 недели. А вот 13 Pro и 13 Pro Max обещают стать редкостью — доставка в Россию займет 5-6 недель.Официальный старт продаж новым iPhone будет дан 24 сентября — в этот день трубки поступят в продажу во многих странах мира, в их числе и Россия. Долгие сроки поставки смартфонов фиксируются не только на отечественном рынке, но в США и Великобритании. В Китае же за iPhone 13 выстроились многомиллионные виртуальные очереди — аналитики отмечают, что 13-я серия оказалась даже успешнее прошлогодней линейки.Семейство iPhone 13 включает четыре модели. Все они основаны на новом чипе A15, получили уменьшенный экранный вырез, улучшенные камеры, а время автономной работы стало больше.

https://ria.ru/20210915/smartfon-1750237937.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple iphone