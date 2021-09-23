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Наука
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Россиянам придется ждать смартфоны iPhone 13
Россиянам придется ждать смартфоны iPhone 13 - РИА Новости, 23.09.2021
Россиянам придется ждать смартфоны iPhone 13
Очередное семейство смартфонов Apple превратилось в дефицит в России за день до старта продаж. При заказе с официального сайта россиянам придется подождать... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:09
2021-09-23T16:09
наука
технологии
apple
apple iphone
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Очередное семейство смартфонов Apple превратилось в дефицит в России за день до старта продаж. При заказе с официального сайта россиянам придется подождать поставки до шести недель.Apple предупреждает, что при заказе iPhone 13 покупателю придется ждать 3-4 недели, то есть устройство достанется лишь в октябре. Меньше всего придется ждать iPhone 13 mini — такой смартфон доставят за 2-3 недели. А вот 13 Pro и 13 Pro Max обещают стать редкостью — доставка в Россию займет 5-6 недель.Официальный старт продаж новым iPhone будет дан 24 сентября — в этот день трубки поступят в продажу во многих странах мира, в их числе и Россия. Долгие сроки поставки смартфонов фиксируются не только на отечественном рынке, но в США и Великобритании. В Китае же за iPhone 13 выстроились многомиллионные виртуальные очереди — аналитики отмечают, что 13-я серия оказалась даже успешнее прошлогодней линейки.Семейство iPhone 13 включает четыре модели. Все они основаны на новом чипе A15, получили уменьшенный экранный вырез, улучшенные камеры, а время автономной работы стало больше.
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технологии, apple, apple iphone
16:09 23.09.2021
 

Россиянам придется ждать смартфоны iPhone 13

© AP Photo / Jae C. HongНовые IPhone 13
Новые IPhone 13 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Очередное семейство смартфонов Apple превратилось в дефицит в России за день до старта продаж. При заказе с официального сайта россиянам придется подождать поставки до шести недель.
Apple предупреждает, что при заказе iPhone 13 покупателю придется ждать 3-4 недели, то есть устройство достанется лишь в октябре. Меньше всего придется ждать iPhone 13 mini — такой смартфон доставят за 2-3 недели. А вот 13 Pro и 13 Pro Max обещают стать редкостью — доставка в Россию займет 5-6 недель.
Официальный старт продаж новым iPhone будет дан 24 сентября — в этот день трубки поступят в продажу во многих странах мира, в их числе и Россия. Долгие сроки поставки смартфонов фиксируются не только на отечественном рынке, но в США и Великобритании. В Китае же за iPhone 13 выстроились многомиллионные виртуальные очереди — аналитики отмечают, что 13-я серия оказалась даже успешнее прошлогодней линейки.
Семейство iPhone 13 включает четыре модели. Все они основаны на новом чипе A15, получили уменьшенный экранный вырез, улучшенные камеры, а время автономной работы стало больше.
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