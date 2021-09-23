https://ria.ru/20210923/angar-1751393748.html

В Подмосковье горит ангар

В Подмосковье горит ангар - РИА Новости, 23.09.2021

В Подмосковье горит ангар

Ангар горит в Московской области на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T02:22

2021-09-23T02:22

2021-09-23T09:39

происшествия

московская область (подмосковье)

черноголовка

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ангар горит в Московской области на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Общая площадь горения - 2500 (квадратных метров)", - сообщили в ведомстве.По данным ГУМЧС, в тушении пожара принимают участие 68 человек и 23 единицы техники.Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась. "Площадь горения 3000 метров", - говорится в сообщении. К трем часа ночи возгорание удалось локализовать.Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что нежилой одноэтажный металлический горит в городском округе Черноголовка, 1-й проезд, 4. Есть угроза перехода огня на офисное здание

https://ria.ru/20210922/pozhar-1751345181.html

московская область (подмосковье)

черноголовка

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2021

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происшествия, московская область (подмосковье), черноголовка