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В Подмосковье горит ангар
В Подмосковье горит ангар - РИА Новости, 23.09.2021
В Подмосковье горит ангар
Ангар горит в Московской области на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T02:22
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происшествия
московская область (подмосковье)
черноголовка
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ангар горит в Московской области на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Общая площадь горения - 2500 (квадратных метров)", - сообщили в ведомстве.По данным ГУМЧС, в тушении пожара принимают участие 68 человек и 23 единицы техники.Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась. "Площадь горения 3000 метров", - говорится в сообщении. К трем часа ночи возгорание удалось локализовать.Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что нежилой одноэтажный металлический горит в городском округе Черноголовка, 1-й проезд, 4. Есть угроза перехода огня на офисное здание
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), черноголовка
02:22 23.09.2021 (обновлено: 09:39 23.09.2021)
 
В Подмосковье горит ангар

В подмосковной Черноголовке горит ангар

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиЛокализация пожара в нежилом здании в Черноголовке в Подмосковье
Локализация пожара в нежилом здании в Черноголовке в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ангар горит в Московской области на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Общая площадь горения - 2500 (квадратных метров)", - сообщили в ведомстве.
По данным ГУМЧС, в тушении пожара принимают участие 68 человек и 23 единицы техники.
Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась. "Площадь горения 3000 метров", - говорится в сообщении. К трем часа ночи возгорание удалось локализовать.
Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что нежилой одноэтажный металлический горит в городском округе Черноголовка, 1-й проезд, 4. Есть угроза перехода огня на офисное здание
Пожарный работает на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 17:46
На Камчатке пять человек погибли при пожаре в жилом доме
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Черноголовка
 
 
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