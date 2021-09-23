https://ria.ru/20210923/an-26-1751429529.html
Все члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли
Все члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли - РИА Новости, 23.09.2021
Все члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли
Спасатели нашли останки на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:39
2021-09-23T11:39
2021-09-23T13:31
происшествия
ан-26
крушение ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Спасатели нашли останки на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Жертвы катастрофы — жители разных российских городов, хабаровчан среди них нет. Медики готовы оказать психологическую поддержку родственникам умерших. Телефон горячей линии 8 (4212) 30-71-71, номер психотерапевтической службы 8 (4212) 36-36-45.Семьям выплатят по миллиону рублей, сообщил в своем Telegram-канале врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев.В среду Ан-26, который совершал технический полет, исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть человек летного состава.В четверг обнаружили место падения, туда выдвинулась поисковая группа. Из-за труднодоступности специалисты шли больше пяти часов. Теперь им предстоит оборудовать площадку для приземления вертолета.Среди причин трагедии традиционно рассматривают плохие погодные условия, техническую неисправность и ошибку пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полета, которое привело к смерти двух и более человек.Это не первое крушение Ан-26 в текущем году. Шестого июля в районе поселка Палана на Камчатке разбился самолет этого семейства, тогда погибли 28 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, ан-26, крушение ан-26 под хабаровском
11:39 23.09.2021 (обновлено: 13:31 23.09.2021)
Все члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли
На месте крушения Ан-26 под Хабаровском нашли останки, все шесть членов экипажа погибли
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Спасатели нашли останки на месте крушения Ан-26
в Хабаровском крае
, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Все члены экипажа погибли", — добавил собеседник агентства. Позже эту информацию подтвердили в МЧС и региональном Минздраве.
Жертвы катастрофы — жители разных российских городов, хабаровчан среди них нет. Медики готовы оказать психологическую поддержку родственникам умерших. Телефон горячей линии 8 (4212) 30-71-71, номер психотерапевтической службы 8 (4212) 36-36-45.
Семьям выплатят по миллиону рублей, сообщил в своем Telegram-канале врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев.
В среду Ан-26, который совершал технический полет, исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть человек летного состава.
В четверг обнаружили место падения, туда выдвинулась поисковая группа. Из-за труднодоступности специалисты шли больше пяти часов. Теперь им предстоит оборудовать площадку для приземления вертолета.
Среди причин трагедии традиционно рассматривают плохие погодные условия, техническую неисправность и ошибку пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полета, которое привело к смерти двух и более человек.
Это не первое крушение Ан-26 в текущем году. Шестого июля в районе поселка Палана на Камчатке разбился самолет этого семейства, тогда погибли 28 человек.