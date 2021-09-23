https://ria.ru/20210923/agu-1751361600.html

Новые исследования и международное сотрудничество обсудят ученые на Алтае

Новые исследования и международное сотрудничество обсудят ученые на Алтае - РИА Новости, 23.09.2021

Новые исследования и международное сотрудничество обсудят ученые на Алтае

С 30 сентября по 3 октября на Алтае пройдет II Международный алтаистический форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность". Какие... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:00

2021-09-23T09:00

2021-09-23T10:57

общество

алтайский край

алтайский государственный университет

андрей казанцев

социальный навигатор

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751421214_0:100:641:461_1920x0_80_0_0_4c82a883150edc4e01af33edf90db3ae.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. С 30 сентября по 3 октября на Алтае пройдет II Международный алтаистический форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность". Какие новые экспедиции проходят на территории стран Азии, и почему это важно для развития международных отношений, рассказал руководитель Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", президент Алтайского государственного университета, профессор Сергей Землюков.– Сергей Валентинович, расскажите, какие научные задачи стоят перед форумом?– Перед форумом стоят задачи обсуждения новых данных по истории древних народов "Большого Алтая", а также процессов сложения более современных этнических общностей на территории Центральной Азии. Хронологические рамки исследований охватили период от ранней истории и начальной эволюции общности тюрок в 1 тыс. н.э. до формирования современных тюркских народов, их истории в 20 веке и на современном этапе.Многие крупные ученые сделали здесь очень серьезные исторические открытия, например, раскопали царские курганы и могильник Бугры, а также курганы пазырыкской культуры.Помимо поиска и обсуждения новых знаний, для нас важно масштабировать и приумножить международные контакты и научные интеграции. Это необходимо для более детального изучения истории такого большого макрорегиона как "Большой Алтай".– В программе заявлены выступления многих известных ученых. О чем они расскажут?– В первой части пленарного заседания представят интересные исторические исследования, в том числе по искусству и эпосу тюркских народов "Большого Алтая". Ученые расскажут об эволюции мировоззрения и религиозного самосознания тюрко-монгольских народов, этапах развития их этнической идентичности, а также выражении бытия в артефактах искусства.Мы ждем на форуме выступлений руководителя Центра истории народов России и межэтнических отношений Института Российской истории РАН Вадима Трепавлова, директора Института этнологии и антропологии РАН Дмитрия Функа, академика Национальной академии наук Кыргызской Республики Абылабека Асанканова и других ученых.Во второй части выступят эксперты в области современных политических и социальных процессов в Центральной Азии – среди них: научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Аватков, главный научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Андрей Казанцев, директор Института истории и этнографии имени Чокана Валиханова НАН Республики Казахстан Зиябек Кабульдинов, профессор Ташкентского государственного университета востоковедения Сайфиддин Жураев и другие ученые.Участников также ждет презентация итогов первой международной этнографической экспедиции "Большой Алтай: Россия – Кыргызстан – 2021". Ученые собрали фактические и иллюстративные материалы по традиционной кыргызской культуре; зафиксировали сохранившиеся элементы кочевой культуры кыргызов; картографировали районы расселения этнических групп. Они также продолжают изучать традиционные и современные ремесла, особенности декоративно-прикладного искусства, арт-практик Кыргызстана и проводят этносоциологическое исследование современного развития кыргызов.– Какие страны принимают участие?– Фактически, научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", который является одним из организаторов, определяет и страны. Это Россия, Монголия, Китай, Казахстан. С нами также полномасштабно работают ученые из Киргизии, Узбекистана и другие страны Центральной Азии. НОЦ "Большой Алтай" объединяет вузы-партнеры, ведущих ученых и выступает постоянной платформой для реализации совместных научно-исследовательских проектов. Сегодня в составе центра более 40 университетов, более 100 ученых и 6 проектных групп из разных стран. Мы также видим, что тематики, которые заявлены на нашем форуме, вызывают неподдельный интерес научного сообщества Европы и США.– На ваш взгляд, как работа форума и Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" повлияет на международные отношения?– Совместная научная деятельность способствует интеграции, возрождению, а также сохранению, развитию научного наследия и научных международных связей. Мы объединяем, например, университеты российской части "Большого Алтая" – в Хакасии, Тыве, Горно-Алтайске – и университеты Казахстана, Монголии, находящиеся на трансграничных территориях. Это сотрудничество влияет на сохранение стабильности и в конечном счете отвечает интересам безопасности России, что фактически заложено в стратегии национальной безопасности которая принята Указом президента Российской Федерации.– Как форум будет развиваться в дальнейшем?– В планах выставки, обсуждения и реализация больших совместных научных проектов: международной экспедиции в Киргизии; виртуального музея "Большой Алтай – прародина тюрков", в котором будут представлены наиболее интересные артефакты. Думаю, что в будущем нас также ждут новые международные экспедиции туда, где расположены неоткрытые или не до конца изученные археологические памятники тюркского периода, например, в Яломанском Городище, крепости в Онгудайском районе Республики Алтай, на стоянках в районе Сентелека. Сейчас ведутся раскопки курганов в Чемальском районе.Мы также планируем дальше развивать образовательную платформу НОЦ "Большой Алтай". Она не только продвигает историческое наследие народов, но и нацелена на будущее, так как содержит программы в сфере межгосударственных экономических связей, трансграничной торговли, экологии, агропромышленности, которые схожи по своим характеристикам в странах Центральной Азии.Организатором форума является Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", созданный в целях реализации проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" по заказу Министерства высшего образования и науки РФ.Форум проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства "Россотрудничество", Правительства Алтайского края. Соорганизаторами форума выступают Ассоциация азиатских университетов, Институт археологии и этнографии СО РАН, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Горно-Алтайский государственный университетГенеральный информационный партнер II Международного алтаистического форума "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность" – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210913/forum-1749476034.html

https://ria.ru/20200513/1571164669.html

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алтайский край, алтайский государственный университет, андрей казанцев, социальный навигатор, россия