https://ria.ru/20210922/zhivotnye-1751298163.html

Проект "КОТ" и "ВКонтакте" запускают онлайн-реалити о спасении животных

Проект "КОТ" и "ВКонтакте" запускают онлайн-реалити о спасении животных - РИА Новости, 22.09.2021

Проект "КОТ" и "ВКонтакте" запускают онлайн-реалити о спасении животных

Проект "КОТ" запускает ВКонтакте первое онлайн-реалити о спасении животных — "СуперВет". РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:20

2021-09-22T14:20

2021-09-22T14:20

животные

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благотворительность

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Проект "КОТ" запускает ВКонтакте первое онлайн-реалити о спасении животных — "СуперВет".Зоозащитное СМИ "КОТ" и ВКонтакте запускают первый в истории российского интернета сериал, который показывает жизнь и рабочие будни ветеринарных врачей, их самоотверженность, переживания и эмоции: от радости спасения до грустных моментов неизбежного расставания.Первая серия "СуперВета" вышла 22 сентября на странице "КОТ" при поддержке самой популярной социальной сети в России ВКонтакте. Новые выпуски будут выходить раз в две недели.Молодые ветеринарные врачи поделятся опытом лечения питомцев и расскажут, как распознать признаки заболевания на ранней стадии и что делать в экстренных ситуациях. Пациентами стали как домашние животные, так и приютские, с тяжелой судьбой."КОТ" был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 2 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 1 млрд.Проект доступен в: VK, Instagram, Facebook, TikTok, Одноклассники.ВКонтакте — крупнейшая социальная сеть в России и странах СНГ. Миссия ВКонтакте — соединять людей, сервисы и компании, создавая простые и удобные инструменты коммуникации. Сайт доступен на 89 языках. Команда ВКонтакте базируется в трех городах — Санкт-Петербурге, Москве и Сочи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, ветеринария, москва, вконтакте, бездомные животные, домашние животные, благотворительность, россия