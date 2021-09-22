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Проект "КОТ" и "ВКонтакте" запускают онлайн-реалити о спасении животных
Проект "КОТ" и "ВКонтакте" запускают онлайн-реалити о спасении животных - РИА Новости, 22.09.2021
Проект "КОТ" и "ВКонтакте" запускают онлайн-реалити о спасении животных
Проект "КОТ" запускает ВКонтакте первое онлайн-реалити о спасении животных — "СуперВет". РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:20
2021-09-22T14:20
животные
ветеринария
москва
вконтакте
бездомные животные
домашние животные
благотворительность
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Проект "КОТ" запускает ВКонтакте первое онлайн-реалити о спасении животных — "СуперВет".Зоозащитное СМИ "КОТ" и ВКонтакте запускают первый в истории российского интернета сериал, который показывает жизнь и рабочие будни ветеринарных врачей, их самоотверженность, переживания и эмоции: от радости спасения до грустных моментов неизбежного расставания.Первая серия "СуперВета" вышла 22 сентября на странице "КОТ" при поддержке самой популярной социальной сети в России ВКонтакте. Новые выпуски будут выходить раз в две недели.Молодые ветеринарные врачи поделятся опытом лечения питомцев и расскажут, как распознать признаки заболевания на ранней стадии и что делать в экстренных ситуациях. Пациентами стали как домашние животные, так и приютские, с тяжелой судьбой."КОТ" был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 2 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 1 млрд.Проект доступен в: VK, Instagram, Facebook, TikTok, Одноклассники.ВКонтакте — крупнейшая социальная сеть в России и странах СНГ. Миссия ВКонтакте — соединять людей, сервисы и компании, создавая простые и удобные инструменты коммуникации. Сайт доступен на 89 языках. Команда ВКонтакте базируется в трех городах — Санкт-Петербурге, Москве и Сочи.
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РИА Новости
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животные, ветеринария, москва, вконтакте, бездомные животные, домашние животные, благотворительность, россия
14:20 22.09.2021
 

Проект "КОТ" и "ВКонтакте" запускают онлайн-реалити о спасении животных

© РИА НовостиБаннер проекта "Кот"
Баннер проекта Кот - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Проект "КОТ" запускает ВКонтакте первое онлайн-реалити о спасении животных — "СуперВет".
Зоозащитное СМИ "КОТ" и ВКонтакте запускают первый в истории российского интернета сериал, который показывает жизнь и рабочие будни ветеринарных врачей, их самоотверженность, переживания и эмоции: от радости спасения до грустных моментов неизбежного расставания.
Первая серия "СуперВета" вышла 22 сентября на странице "КОТ" при поддержке самой популярной социальной сети в России ВКонтакте. Новые выпуски будут выходить раз в две недели.
Молодые ветеринарные врачи поделятся опытом лечения питомцев и расскажут, как распознать признаки заболевания на ранней стадии и что делать в экстренных ситуациях. Пациентами стали как домашние животные, так и приютские, с тяжелой судьбой.
"Это проект о спасении и помощи животным, о гуманном отношении к тем, кто не может постоять за себя и дать сдачи. Поэтому помимо историй спасения домашних питомцев, нам важно было затронуть и истории из приютов. Волонтеры ежедневно вызволяют из лап смерти сотни животных: находят в заброшенных подвалах, вытаскивают из-под колес автомобилей, выхаживают тех, кто пострадал от рук нерадивых хозяев. Каждый человек может помогать братьям нашим меньшим, это не так сложно. Главное — быть неравнодушным человеком", — подчеркнула шеф-редактор проекта "КОТ" Виктория Харламова.

"Онлайн-реалити о спасении животных — это отличная возможность рассказать пользователям ВКонтакте о важности работы ветеринарных врачей и обратить внимание на проблемы бездомных животных. На нашей платформе тысячи любителей питомцев делятся своими радостями, обращаются за советом, обмениваются фотографиями пушистых друзей и помогают приютам. Сериал также поможет хозяевам, с питомцами которых случилась беда, пережить трудные моменты и покажет, что они не одиноки".

Екатерина Кочнева
руководитель направления Благотворительность ВКонтакте
"КОТ" был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 2 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 1 млрд.Проект доступен в: VK, Instagram, Facebook, TikTok, Одноклассники.
ВКонтакте — крупнейшая социальная сеть в России и странах СНГ. Миссия ВКонтакте — соединять людей, сервисы и компании, создавая простые и удобные инструменты коммуникации. Сайт доступен на 89 языках. Команда ВКонтакте базируется в трех городах — Санкт-Петербурге, Москве и Сочи.
 
ЖивотныеВетеринарияМоскваВКонтактебездомные животныедомашние животныеБлаготворительностьРоссия
 
 
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