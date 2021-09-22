Проект "КОТ" и "ВКонтакте" запускают онлайн-реалити о спасении животных
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Проект "КОТ" запускает ВКонтакте первое онлайн-реалити о спасении животных — "СуперВет".
Зоозащитное СМИ "КОТ" и ВКонтакте запускают первый в истории российского интернета сериал, который показывает жизнь и рабочие будни ветеринарных врачей, их самоотверженность, переживания и эмоции: от радости спасения до грустных моментов неизбежного расставания.
Первая серия "СуперВета" вышла 22 сентября на странице "КОТ" при поддержке самой популярной социальной сети в России ВКонтакте. Новые выпуски будут выходить раз в две недели.
Молодые ветеринарные врачи поделятся опытом лечения питомцев и расскажут, как распознать признаки заболевания на ранней стадии и что делать в экстренных ситуациях. Пациентами стали как домашние животные, так и приютские, с тяжелой судьбой.
"Это проект о спасении и помощи животным, о гуманном отношении к тем, кто не может постоять за себя и дать сдачи. Поэтому помимо историй спасения домашних питомцев, нам важно было затронуть и истории из приютов. Волонтеры ежедневно вызволяют из лап смерти сотни животных: находят в заброшенных подвалах, вытаскивают из-под колес автомобилей, выхаживают тех, кто пострадал от рук нерадивых хозяев. Каждый человек может помогать братьям нашим меньшим, это не так сложно. Главное — быть неравнодушным человеком", — подчеркнула шеф-редактор проекта "КОТ" Виктория Харламова.
"Онлайн-реалити о спасении животных — это отличная возможность рассказать пользователям ВКонтакте о важности работы ветеринарных врачей и обратить внимание на проблемы бездомных животных. На нашей платформе тысячи любителей питомцев делятся своими радостями, обращаются за советом, обмениваются фотографиями пушистых друзей и помогают приютам. Сериал также поможет хозяевам, с питомцами которых случилась беда, пережить трудные моменты и покажет, что они не одиноки".
"КОТ" был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 2 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 1 млрд.Проект доступен в: VK, Instagram, Facebook, TikTok, Одноклассники.
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