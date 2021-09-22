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Кульбачевский: жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы
Кульбачевский: жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы - РИА Новости, 22.09.2021
Кульбачевский: жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы
Негативное влияние на экосистемы Москвы жара прошедшим летом не оказала, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:10
2021-09-22T12:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
антон кульбачевский
городское хозяйство москвы
мосприрода
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Негативное влияние на экосистемы Москвы жара прошедшим летом не оказала, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Специалисты Мосприроды не отметили существенных изменений на особо охраняемых природных территориях Москвы. Негативное влияние на экосистемы, в том числе на флору и фауну, прошедшее лето не оказало", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, оказала ли жара летом влияние на московскую флору и фауну.
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общество, москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, мосприрода
12:10 22.09.2021
 
Кульбачевский: жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы

Кульбачевский: летняя жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПолив проезжей части дороги в Москве
Полив проезжей части дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Негативное влияние на экосистемы Москвы жара прошедшим летом не оказала, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Специалисты Мосприроды не отметили существенных изменений на особо охраняемых природных территориях Москвы. Негативное влияние на экосистемы, в том числе на флору и фауну, прошедшее лето не оказало", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, оказала ли жара летом влияние на московскую флору и фауну.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваАнтон КульбачевскийГородское хозяйство МосквыМосприрода
 
 
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