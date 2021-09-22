https://ria.ru/20210922/zhara-1751269724.html
Кульбачевский: жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы
Кульбачевский: жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы - РИА Новости, 22.09.2021
Кульбачевский: жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы
Негативное влияние на экосистемы Москвы жара прошедшим летом не оказала, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:10
2021-09-22T12:10
2021-09-22T12:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
антон кульбачевский
городское хозяйство москвы
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738082298_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_386f126f8b0c5256af9899a620d34986.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Негативное влияние на экосистемы Москвы жара прошедшим летом не оказала, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Специалисты Мосприроды не отметили существенных изменений на особо охраняемых природных территориях Москвы. Негативное влияние на экосистемы, в том числе на флору и фауну, прошедшее лето не оказало", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, оказала ли жара летом влияние на московскую флору и фауну.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738082298_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_7cc4b71de0881e88cd5a630e14b9fec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, мосприрода
Кульбачевский: жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы
Кульбачевский: летняя жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы