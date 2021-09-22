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Кульбачевский: жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы

Кульбачевский: жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы - РИА Новости, 22.09.2021

Кульбачевский: жара не оказала негативного влияния на экосистемы Москвы

Негативное влияние на экосистемы Москвы жара прошедшим летом не оказала, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:10

2021-09-22T12:10

2021-09-22T12:10

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москва

антон кульбачевский

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мосприрода

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Негативное влияние на экосистемы Москвы жара прошедшим летом не оказала, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Специалисты Мосприроды не отметили существенных изменений на особо охраняемых природных территориях Москвы. Негативное влияние на экосистемы, в том числе на флору и фауну, прошедшее лето не оказало", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, оказала ли жара летом влияние на московскую флору и фауну.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, мосприрода