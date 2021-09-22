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В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 22.09.2021
В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Забайкальского края в России, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T21:00
2021-09-22T21:00
2021-09-22T21:00
происшествия
землетрясение
забайкальский край
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Забайкальского края в России, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксированы в 17.01 по времени UTC (20.01 мск) в 55 километрах к юго-западу от поселка городского типа Новая Чара в Забайкальском крае. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, отмечает служба.
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происшествия, землетрясение, забайкальский край, россия
В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Забайкальском крае в поселке Новая Чара произошло землетрясение магнитудой 5,5