https://ria.ru/20210922/zemletryasenie-1751255298.html
Россияне не пострадали при землетрясении в Австралии, сообщили в посольстве
Россияне не пострадали при землетрясении в Австралии, сообщили в посольстве - РИА Новости, 22.09.2021
Россияне не пострадали при землетрясении в Австралии, сообщили в посольстве
Около сотни российских граждан проживают в районе землетрясения в Австралии, сообщений о пострадавших нет, сообщил РИА Новости по телефону пресс-атташе... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:04
2021-09-22T11:04
2021-09-22T11:12
австралия
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в мире
сидней
канберра
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Около сотни российских граждан проживают в районе землетрясения в Австралии, сообщений о пострадавших нет, сообщил РИА Новости по телефону пресс-атташе посольства РФ в Австралии Илья Рощенков."Обращений в посольство России в Канберре и генеральное консульство в Сиднее от российских граждан не поступало. В зоне поражения проживает порядка ста соотечественников, состоящих на консульском учете", - сказал дипломат.Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юго-востоке Австралии. Некоторый ущерб нанесен по меньшей мере 46 зданиям.
https://ria.ru/20210922/zemletryasenie-1751230678.html
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австралия, россия, в мире, сидней, канберра
11:04 22.09.2021 (обновлено: 11:12 22.09.2021)
Россияне не пострадали при землетрясении в Австралии, сообщили в посольстве
Посольство в Австралии: сообщений о пострадавших при землетрясении россиянах нет