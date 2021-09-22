https://ria.ru/20210922/zemletryasenie-1751255298.html

Россияне не пострадали при землетрясении в Австралии, сообщили в посольстве

Россияне не пострадали при землетрясении в Австралии, сообщили в посольстве - РИА Новости, 22.09.2021

Россияне не пострадали при землетрясении в Австралии, сообщили в посольстве

Около сотни российских граждан проживают в районе землетрясения в Австралии, сообщений о пострадавших нет, сообщил РИА Новости по телефону пресс-атташе... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:04

2021-09-22T11:04

2021-09-22T11:12

австралия

россия

в мире

сидней

канберра

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Около сотни российских граждан проживают в районе землетрясения в Австралии, сообщений о пострадавших нет, сообщил РИА Новости по телефону пресс-атташе посольства РФ в Австралии Илья Рощенков."Обращений в посольство России в Канберре и генеральное консульство в Сиднее от российских граждан не поступало. В зоне поражения проживает порядка ста соотечественников, состоящих на консульском учете", - сказал дипломат.Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юго-востоке Австралии. Некоторый ущерб нанесен по меньшей мере 46 зданиям.

https://ria.ru/20210922/zemletryasenie-1751230678.html

австралия

россия

сидней

канберра

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австралия, россия, в мире, сидней, канберра