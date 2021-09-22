https://ria.ru/20210922/zeman-1751270045.html
Президента Чехии Земана выписали из больницы
Президента Чехии Земана выписали из больницы - РИА Новости, 22.09.2021
Президента Чехии Земана выписали из больницы
Чешский президент Милош Земан в среду был выписан из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором он с 14 сентября находился на обследовании,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:13
2021-09-22T12:13
2021-09-22T12:13
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ПРАГА, 22 сен – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан в среду был выписан из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором он с 14 сентября находился на обследовании, сообщила пресс-секретарь медучреждения Итка Зитке."Президент республики Милош Земан в среду выписан из Центрального военного госпиталя в Праге, где он находился на обследовании", - сообщила Зитке.В свою очередь, пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подтвердил журналистам рабочую программу Земана, намеченную на среду. В своей загородной резиденции Lany президент встретится с вице-премьером и главой минфина Аленой Шиллеровой, а также с лидером Гражданской демократической партии Петром Фиалой и лидером движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамурой.На минувшей неделе Овчачек сообщил журналистам, что Земан был госпитализирован 14 сентября в ЦВГ в связи с обезвоживанием и легким истощением. По словам Овчачека, врачи провели тщательное медобследование президента – компьютерную томографию, сонографию и забор крови, при этом никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента, выявлено не было.
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в мире, прага, чехия, здоровье - общество, милош земан
Президента Чехии Земана выписали из больницы
Президента Чехии Милоша Земана выписали из Центрального военного госпиталя Праги
ПРАГА, 22 сен – РИА Новости.
Чешский президент Милош Земан
в среду был выписан из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге
, в котором он с 14 сентября находился на обследовании, сообщила пресс-секретарь медучреждения Итка Зитке.
"Президент республики Милош Земан в среду выписан из Центрального военного госпиталя в Праге, где он находился на обследовании", - сообщила Зитке.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подтвердил журналистам рабочую программу Земана, намеченную на среду. В своей загородной резиденции Lany президент встретится с вице-премьером и главой минфина Аленой Шиллеровой, а также с лидером Гражданской демократической партии Петром Фиалой и лидером движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамурой.
На минувшей неделе Овчачек сообщил журналистам, что Земан был госпитализирован 14 сентября в ЦВГ в связи с обезвоживанием и легким истощением. По словам Овчачека, врачи провели тщательное медобследование президента – компьютерную томографию, сонографию и забор крови, при этом никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента, выявлено не было.