Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/zeman-1751270045.html
Президента Чехии Земана выписали из больницы
Президента Чехии Земана выписали из больницы - РИА Новости, 22.09.2021
Президента Чехии Земана выписали из больницы
Чешский президент Милош Земан в среду был выписан из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором он с 14 сентября находился на обследовании,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:13
2021-09-22T12:13
в мире
прага
чехия
здоровье - общество
милош земан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750002985_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_2ef3cb9c98c8d73b3f8603a25046ade6.jpg
ПРАГА, 22 сен – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан в среду был выписан из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором он с 14 сентября находился на обследовании, сообщила пресс-секретарь медучреждения Итка Зитке."Президент республики Милош Земан в среду выписан из Центрального военного госпиталя в Праге, где он находился на обследовании", - сообщила Зитке.В свою очередь, пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подтвердил журналистам рабочую программу Земана, намеченную на среду. В своей загородной резиденции Lany президент встретится с вице-премьером и главой минфина Аленой Шиллеровой, а также с лидером Гражданской демократической партии Петром Фиалой и лидером движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамурой.На минувшей неделе Овчачек сообщил журналистам, что Земан был госпитализирован 14 сентября в ЦВГ в связи с обезвоживанием и легким истощением. По словам Овчачека, врачи провели тщательное медобследование президента – компьютерную томографию, сонографию и забор крови, при этом никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента, выявлено не было.
https://ria.ru/20210915/zeman-1750210065.html
https://ria.ru/20210916/zeman-1750313002.html
прага
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750002985_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_9e08775ece2ff7dc058e82611ce9bf2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, прага, чехия, здоровье - общество, милош земан
12:13 22.09.2021
 
Президента Чехии Земана выписали из больницы

Президента Чехии Милоша Земана выписали из Центрального военного госпиталя Праги

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 22 сен – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан в среду был выписан из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором он с 14 сентября находился на обследовании, сообщила пресс-секретарь медучреждения Итка Зитке.
"Президент республики Милош Земан в среду выписан из Центрального военного госпиталя в Праге, где он находился на обследовании", - сообщила Зитке.
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 17:52
Премьер Чехии рассказал о состоянии Земана
В свою очередь, пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подтвердил журналистам рабочую программу Земана, намеченную на среду. В своей загородной резиденции Lany президент встретится с вице-премьером и главой минфина Аленой Шиллеровой, а также с лидером Гражданской демократической партии Петром Фиалой и лидером движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамурой.
На минувшей неделе Овчачек сообщил журналистам, что Земан был госпитализирован 14 сентября в ЦВГ в связи с обезвоживанием и легким истощением. По словам Овчачека, врачи провели тщательное медобследование президента – компьютерную томографию, сонографию и забор крови, при этом никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента, выявлено не было.
Кадры госпитализации президента Чехии Земана
16 сентября, 12:54
Названа причина госпитализации президента Чехии
 
В миреПрагаЧехияЗдоровье - ОбществоМилош Земан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14В Рособрнадзоре прояснили вопрос о введении новых обязательных ЕГЭ
05:57"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
Лента новостейМолния