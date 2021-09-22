https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751387829.html
Зеленский предложил проводить заседания ООН в горячих точках
Зеленский предложил проводить заседания ООН в горячих точках - РИА Новости, 23.09.2021
Зеленский предложил проводить заседания ООН в горячих точках
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, предложил участникам организации проводить встречи рядом с горячими точками, что сделало бы... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-22T23:58
2021-09-22T23:58
2021-09-23T00:51
в мире
украина
оон
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, предложил участникам организации проводить встречи рядом с горячими точками, что сделало бы работу ООН более эффективной."Мы хотим оживить ООН. Может, для этого ООН должно двигаться: быть мобильными, быстрыми? Может, пришло время встречаться там, где можно реально услышать и увидеть глобальные проблемы. В мире тысячи горячих точек, и Украина готова принимать участие в заседаниях ООН рядом с любой из них. Чтобы оживить ООН, нужна, по моему мнению, правда. Тогда бы все, кто имеет влияние, искренне поддержали бы миролюбивые усилия мирового сообщества, и сегодня на афганской земле не взрывались бы снаряды и автоматные очереди не терроризировали бы население", - заявил Зеленский, выступая на ГА ООН. Трансляция велась в Facebook офиса президента.
https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751366975.html
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в мире, украина, оон, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон
23:58 22.09.2021 (обновлено: 00:51 23.09.2021)
Зеленский предложил проводить заседания ООН в горячих точках
Президент Украины Зеленский предложил проводить заседания ООН в горячих точках