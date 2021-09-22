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https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751387618.html
Зеленский на ГА ООН рассказал, почему совершили нападение на Шефира
Зеленский на ГА ООН рассказал, почему совершили нападение на Шефира - РИА Новости, 23.09.2021
Зеленский на ГА ООН рассказал, почему совершили нападение на Шефира
Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН с рассказа о покушении на своего помощника Сергея Шефира, которое... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-22T23:55
2021-09-23T00:03
в мире
оон
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
давид арахамия
покушение на советника президента украины шефира
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН с рассказа о покушении на своего помощника Сергея Шефира, которое произошло в среду утром.Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.
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в мире, оон, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, давид арахамия, покушение на советника президента украины шефира
23:55 22.09.2021 (обновлено: 00:03 23.09.2021)
 
Зеленский на ГА ООН рассказал, почему совершили нападение на Шефира

Зеленский связал покушение на своего помощника Шефира с реформами на Украине

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН с рассказа о покушении на своего помощника Сергея Шефира, которое произошло в среду утром.

"О прошлой ночи я расскажу детальнее. Три часа ночи – десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение: 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в стране, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив, и жизни водителя сейчас ничего не угрожает", - заявил Зеленский, выступая на ГА ООН. Трансляция велась в Facebook офиса президента.

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.
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В миреООНКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныДавид АрахамияПокушение на советника президента Украины Шефира
 
 
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