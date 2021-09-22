https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751387618.html

Зеленский на ГА ООН рассказал, почему совершили нападение на Шефира

Зеленский на ГА ООН рассказал, почему совершили нападение на Шефира - РИА Новости, 23.09.2021

Зеленский на ГА ООН рассказал, почему совершили нападение на Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН с рассказа о покушении на своего помощника Сергея Шефира, которое... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-22T23:55

2021-09-22T23:55

2021-09-23T00:03

в мире

оон

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

давид арахамия

покушение на советника президента украины шефира

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_376:0:2885:1411_1920x0_80_0_0_adcb57036b79ddd672a9327e081f190a.jpg

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН с рассказа о покушении на своего помощника Сергея Шефира, которое произошло в среду утром.Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.

https://ria.ru/20210922/shefir-1751376952.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, давид арахамия, покушение на советника президента украины шефира