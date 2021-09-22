23:55 22.09.2021 (обновлено: 00:03 23.09.2021)
Зеленский на ГА ООН рассказал, почему совершили нападение на Шефира
Зеленский связал покушение на своего помощника Шефира с реформами на Украине
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН с рассказа о покушении на своего помощника Сергея Шефира, которое произошло в среду утром.
"О прошлой ночи я расскажу детальнее. Три часа ночи – десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение: 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в стране, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив, и жизни водителя сейчас ничего не угрожает", - заявил Зеленский, выступая на ГА ООН. Трансляция велась в Facebook офиса президента.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.