Зеленский рассказал, почему Украина важна для НАТО
Президент Украины Зеленский: НАТО без Украины будет слабее
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США заявил, что НАТО будет слабее, если в его составе не будет Украины.
Зеленский уже второй раз за месяц находится с визитом в США. Тридцатого августа Зеленский уже летал в страну, 1 сентября у него прошла встреча с президентом США Джозефом Байденом. В среду президент Украины должен выступить на сессии ГА ООН.
"Мы видим, как разворачиваются события, отношения Соединенных Штатов, особенно в оборонных процессах, в оборонных контрактах с Европейским Союзом. Не все так спокойно. Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это уже видно", - заявил Зеленский во время общения с журналистами в Нью-Йорке. Выступление главы государства транслировал телеканал "Дом".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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