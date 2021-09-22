https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751366975.html

Зеленский рассказал, почему Украина важна для НАТО

Зеленский рассказал, почему Украина важна для НАТО - РИА Новости, 22.09.2021

Зеленский рассказал, почему Украина важна для НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США заявил, что НАТО будет слабее, если в его составе не будет Украины. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:31

2021-09-22T19:31

2021-09-22T19:31

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сша

джо байден

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США заявил, что НАТО будет слабее, если в его составе не будет Украины.Зеленский уже второй раз за месяц находится с визитом в США. Тридцатого августа Зеленский уже летал в страну, 1 сентября у него прошла встреча с президентом США Джозефом Байденом. В среду президент Украины должен выступить на сессии ГА ООН."Мы видим, как разворачиваются события, отношения Соединенных Штатов, особенно в оборонных процессах, в оборонных контрактах с Европейским Союзом. Не все так спокойно. Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это уже видно", - заявил Зеленский во время общения с журналистами в Нью-Йорке. Выступление главы государства транслировал телеканал "Дом".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20210915/nato-1750181232.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, нато