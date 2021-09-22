https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751257023.html

Депутат Рады обвинил Зеленского в узурпации власти

Депутат Рады обвинил Зеленского в узурпации власти - РИА Новости, 22.09.2021

Депутат Рады обвинил Зеленского в узурпации власти

Владимир Зеленский за два с половиной года президентства узурпировал власть на Украине, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:12

2021-09-22T11:12

2021-09-22T11:12

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский за два с половиной года президентства узурпировал власть на Украине, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году."Сегодня оппозиция и гражданское общество имеют все основания говорить об узурпации власти президентом Зеленским. На 100% свой генпрокурор, свой глава СБУ, ручное монобольшинство, управляемый кабмин привели к тому, что Украина из парламентско-президентской республики де-факто превратилась в президентскую", - сказал Загородний, выступая в Раде в среду.По его словам, за годы президентства Зеленского выросли тарифы, цены, выросло состояние его ближайшего окружения и зарплаты правоохранителей."После завершения объявленной эпохи бедности настала эпоха обнищания… Вы построили страну, где кровопролитие на Донбассе продолжается, а салюты стреляют на днях рождениях ваших пособников. Вы построили страну, где за счет за коммуналку бабушки получают не только инфаркт, но и уже инсульт", - сказал депутат.

https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751226802.html

https://ria.ru/20210921/zelenskiy-1751131935.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, петр порошенко, донбасс, оппозиционная платформа - за жизнь