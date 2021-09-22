https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751257023.html
Депутат Рады обвинил Зеленского в узурпации власти
Депутат Рады обвинил Зеленского в узурпации власти - РИА Новости, 22.09.2021
Депутат Рады обвинил Зеленского в узурпации власти
Владимир Зеленский за два с половиной года президентства узурпировал власть на Украине, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:12
2021-09-22T11:12
2021-09-22T11:12
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
служба безопасности украины
петр порошенко
донбасс
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747536311_0:26:1281:746_1920x0_80_0_0_856c52787b96d1d88238439016d01c10.jpg
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский за два с половиной года президентства узурпировал власть на Украине, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году."Сегодня оппозиция и гражданское общество имеют все основания говорить об узурпации власти президентом Зеленским. На 100% свой генпрокурор, свой глава СБУ, ручное монобольшинство, управляемый кабмин привели к тому, что Украина из парламентско-президентской республики де-факто превратилась в президентскую", - сказал Загородний, выступая в Раде в среду.По его словам, за годы президентства Зеленского выросли тарифы, цены, выросло состояние его ближайшего окружения и зарплаты правоохранителей."После завершения объявленной эпохи бедности настала эпоха обнищания… Вы построили страну, где кровопролитие на Донбассе продолжается, а салюты стреляют на днях рождениях ваших пособников. Вы построили страну, где за счет за коммуналку бабушки получают не только инфаркт, но и уже инсульт", - сказал депутат.
https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751226802.html
https://ria.ru/20210921/zelenskiy-1751131935.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747536311_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_2a6d949a3e8f82770071a404b2d23746.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, петр порошенко, донбасс, оппозиционная платформа - за жизнь
Депутат Рады обвинил Зеленского в узурпации власти
Депутат Рады Загородний обвинил президента Украины Зеленского в узурпации власти