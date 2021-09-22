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Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя" - РИА Новости, 22.09.2021
Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "НАШ" прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского о возможной передаче Украине... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T03:24
2021-09-22T03:52
в мире
украина
киев
сша
оон
армен джигарханян
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "НАШ" прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского о возможной передаче Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол".Ранее Зеленский, обсуждая перспективы установки американского вооружения на территории страны, отметил, что результаты поездки украинской делегации в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН "точно будут и будут серьезными".Экс-парламентарий усомнилась, что слова украинского лидера имеют под собой почву и его обещание сбудется.В оригинале цитата принадлежит персонажу Клавдии, подруге главаря банды Горбатого (Армен Джигарханян), сыгранной актрисой Валерией Заклунной. Она "расколола" Владимира Конкина в роли Владимира Шарапова по его внешнему виду и произнесла фразу: "Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач".Газета Politico ранее сообщила, что несколько членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею "Железный купол", которой сейчас пользуется американская армия. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии.
https://ria.ru/20210916/shantazh-1750253926.html
https://ria.ru/20210920/mid-1750901194.html
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в мире, украина, киев, сша, оон, армен джигарханян, владимир зеленский, верховная рада украины, анна герман (политик), алексей арестович
03:24 22.09.2021 (обновлено: 03:52 22.09.2021)
 
Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Экс-депутат Рады Герман: Зеленский лжет в вопросе передачи Киеву систем "Железный купол"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "НАШ" прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского о возможной передаче Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол".
Ранее Зеленский, обсуждая перспективы установки американского вооружения на территории страны, отметил, что результаты поездки украинской делегации в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН "точно будут и будут серьезными".
Система ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
Экс-парламентарий усомнилась, что слова украинского лидера имеют под собой почву и его обещание сбудется.
"Помните фильм "Место встречи изменить нельзя". Помните фразу: "Ты на руки-то его погляди", — отметила Герман.
В оригинале цитата принадлежит персонажу Клавдии, подруге главаря банды Горбатого (Армен Джигарханян), сыгранной актрисой Валерией Заклунной. Она "расколола" Владимира Конкина в роли Владимира Шарапова по его внешнему виду и произнесла фразу: "Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач".
Газета Politico ранее сообщила, что несколько членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею "Железный купол", которой сейчас пользуется американская армия. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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МИД прокомментировал военные приготовления Киева
 
В миреУкраинаКиевСШАООНАрмен ДжигарханянВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАнна Герман (политик)Алексей Арестович
 
 
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