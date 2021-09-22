https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751226802.html

Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя" - РИА Новости, 22.09.2021

Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "НАШ" прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского о возможной передаче Украине... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T03:24

2021-09-22T03:24

2021-09-22T03:52

в мире

украина

киев

сша

оон

армен джигарханян

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "НАШ" прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского о возможной передаче Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол".Ранее Зеленский, обсуждая перспективы установки американского вооружения на территории страны, отметил, что результаты поездки украинской делегации в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН "точно будут и будут серьезными".Экс-парламентарий усомнилась, что слова украинского лидера имеют под собой почву и его обещание сбудется.В оригинале цитата принадлежит персонажу Клавдии, подруге главаря банды Горбатого (Армен Джигарханян), сыгранной актрисой Валерией Заклунной. Она "расколола" Владимира Конкина в роли Владимира Шарапова по его внешнему виду и произнесла фразу: "Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач".Газета Politico ранее сообщила, что несколько членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею "Железный купол", которой сейчас пользуется американская армия. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии.

https://ria.ru/20210916/shantazh-1750253926.html

https://ria.ru/20210920/mid-1750901194.html

украина

киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, сша, оон, армен джигарханян, владимир зеленский, верховная рада украины, анна герман (политик), алексей арестович