https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751226802.html
Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя" - РИА Новости, 22.09.2021
Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "НАШ" прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского о возможной передаче Украине... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T03:24
2021-09-22T03:24
2021-09-22T03:52
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армен джигарханян
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "НАШ" прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского о возможной передаче Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол".Ранее Зеленский, обсуждая перспективы установки американского вооружения на территории страны, отметил, что результаты поездки украинской делегации в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН "точно будут и будут серьезными".Экс-парламентарий усомнилась, что слова украинского лидера имеют под собой почву и его обещание сбудется.В оригинале цитата принадлежит персонажу Клавдии, подруге главаря банды Горбатого (Армен Джигарханян), сыгранной актрисой Валерией Заклунной. Она "расколола" Владимира Конкина в роли Владимира Шарапова по его внешнему виду и произнесла фразу: "Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач".Газета Politico ранее сообщила, что несколько членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею "Железный купол", которой сейчас пользуется американская армия. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии.
https://ria.ru/20210916/shantazh-1750253926.html
https://ria.ru/20210920/mid-1750901194.html
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в мире, украина, киев, сша, оон, армен джигарханян, владимир зеленский, верховная рада украины, анна герман (политик), алексей арестович
03:24 22.09.2021 (обновлено: 03:52 22.09.2021)
Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Экс-депутат Рады Герман: Зеленский лжет в вопросе передачи Киеву систем "Железный купол"