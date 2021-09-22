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Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной - РИА Новости, 22.09.2021
Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
Четверть россиян (26%) считают достойной зарплату вдвое больше своей, показало исследование Работа.ру, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:07
2021-09-22T05:07
общество
россия
работа.ру
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Четверть россиян (26%) считают достойной зарплату вдвое больше своей, показало исследование Работа.ру, которое есть у РИА Новости.Участникам исследования задавался вопрос о том, какая прибавка им нужна, чтобы достичь справедливой зарплаты. Отвечая на него, 28% респондентов отметили, что их текущую зарплату надо повысить на 30-50%, чтобы достичь справедливого уровня. Еще 26% опрошенных отметили, что их текущие доходы в два раза и более ниже справедливого уровня, 23% участников рассказали, что их зарплаты необходимо увеличить на 10-30%.Еще 16% опрошенных отметили, что их зарплата пока более чем на 50% ниже справедливой. Только 3% опрошенных не хватает надбавки до 10%, а 4% участников исследования считают свою зарплату справедливой.Согласно исследованию, медики в среднем назвали справедливой зарплату в 84 тысячи рублей, педагоги - в 76 тысяч рублей, IT-специалисты - в 122 тысячи рублей, строители - в 112 тысяч рублей, специалисты транспортной сферы - в 96 тысяч рублей.Исследование проводилось в сентябре среди более чем шести тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.
https://ria.ru/20210917/zarplata-1750443330.html
https://ria.ru/20210921/zarplata-1751137464.html
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общество, россия, работа.ру
05:07 22.09.2021
 
Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной

Работа.ру: четверть россиян считают достойной зарплату вдвое больше своей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Четверть россиян (26%) считают достойной зарплату вдвое больше своей, показало исследование Работа.ру, которое есть у РИА Новости.
Участникам исследования задавался вопрос о том, какая прибавка им нужна, чтобы достичь справедливой зарплаты. Отвечая на него, 28% респондентов отметили, что их текущую зарплату надо повысить на 30-50%, чтобы достичь справедливого уровня. Еще 26% опрошенных отметили, что их текущие доходы в два раза и более ниже справедливого уровня, 23% участников рассказали, что их зарплаты необходимо увеличить на 10-30%.
Продавец в защитной маске в одном из продовольственных магазинов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Еще 16% опрошенных отметили, что их зарплата пока более чем на 50% ниже справедливой. Только 3% опрошенных не хватает надбавки до 10%, а 4% участников исследования считают свою зарплату справедливой.
Согласно исследованию, медики в среднем назвали справедливой зарплату в 84 тысячи рублей, педагоги - в 76 тысяч рублей, IT-специалисты - в 122 тысячи рублей, строители - в 112 тысяч рублей, специалисты транспортной сферы - в 96 тысяч рублей.
Исследование проводилось в сентябре среди более чем шести тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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Решетников заявил о росте зарплат россиян
 
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