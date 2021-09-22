https://ria.ru/20210922/yaroshenko-1751379061.html
Ярошенко рассказал о жестоких пытках после похищения американскими агентами
Ярошенко рассказал о жестоких пытках после похищения американскими агентами - РИА Новости, 22.09.2021
Ярошенко рассказал о жестоких пытках после похищения американскими агентами
Российский летчик Константин Ярошенко в интервью радио Sputnik рассказал о пытках, которым его подвергли в Либерии после задержания агентами спецслужб США и их... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T21:18
2021-09-22T21:18
2021-09-22T22:11
в мире
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нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко в интервью радио Sputnik рассказал о пытках, которым его подвергли в Либерии после задержания агентами спецслужб США и их местными коллегами.Россиянин, который отказывается признавать обвинения в контрабанде наркотиков, последние 11 лет провел в американской тюрьме, безуспешно добиваясь досрочного освобождения по состоянию здоровья. По словам Ярошенко, самому бесчеловечному обращению его подвергли в Либерии сразу после задержания и перед переправкой в США в мае 2010 года.Экзекуция происходила в здании Агентства по национальной безопасности Либерии, где, по словам летчика, есть специальная пыточная комната со всеми инструментами. Ярошенко не уточнил, кто именно его пытал — американцы или либерийцы.В США Ярошенко приговорили к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Он назвал "просто ужасными" условия содержания в американской тюрьме 1939 года постройки, где заключенные живут в бараке на 100 человек с двухъярусными железными нарами.Накануне суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты на досрочное освобождение по состоянию здоровья. Россиянин сказал, что новых прошений подавать не собирается и связывает надежды с усилиями Москвы.
https://ria.ru/20210830/yaroshenko-1747792984.html
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в мире, сша, либерия, нью-йорк (город), константин ярошенко
21:18 22.09.2021 (обновлено: 22:11 22.09.2021)
Ярошенко рассказал о жестоких пытках после похищения американскими агентами
Ярошенко рассказал о жестоких пытках после похищения агентами США в Либерии
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости.
Российский летчик Константин Ярошенко
в интервью радио Sputnik
рассказал о пытках, которым его подвергли в Либерии
после задержания агентами спецслужб США
и их местными коллегами.
Россиянин, который отказывается признавать обвинения в контрабанде наркотиков, последние 11 лет провел в американской тюрьме, безуспешно добиваясь досрочного освобождения по состоянию здоровья.
По словам Ярошенко, самому бесчеловечному обращению его подвергли в Либерии сразу после задержания и перед переправкой в США в мае 2010 года.
"Меня раздели догола, сковали наручниками руки-ноги, сидел на стульчике без одной ножки, чтобы держать равновесие, били по почкам, по пяткам, по голове, душили. Отбили мне все внутренности, зубы повыбивали. Не давали спать, не давали есть с 28 по 30 мая", — рассказал россиянин, выйдя в прямой эфир по телефону из тюрьмы.
Экзекуция происходила в здании Агентства по национальной безопасности Либерии, где, по словам летчика, есть специальная пыточная комната со всеми инструментами. Ярошенко не уточнил, кто именно его пытал — американцы или либерийцы.
"Потом меня уже тихо вывезли в США без каких-либо юридических процедур. По прибытии на военную базу в США тоже меня агенты (антинаркотической спецслужбы) DEA немного побили. Несильно, конечно", — сказал он.
В США Ярошенко приговорили к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Он назвал "просто ужасными" условия содержания в американской тюрьме 1939 года постройки, где заключенные живут в бараке на 100 человек с двухъярусными железными нарами.
"В этой тюрьме медицинская помощь фактически не оказывается... Состояние моего здоровья с каждым годом ухудшается, а никаких действий со стороны американских властей не проводится", — заключил Ярошенко.
Накануне суд в Нью-Йорке
отклонил ходатайство защиты на досрочное освобождение по состоянию здоровья. Россиянин сказал, что новых прошений подавать не собирается и связывает надежды с усилиями Москвы.