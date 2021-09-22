https://ria.ru/20210922/yaroshenko-1751379061.html

Ярошенко рассказал о жестоких пытках после похищения американскими агентами

Ярошенко рассказал о жестоких пытках после похищения американскими агентами - РИА Новости, 22.09.2021

Ярошенко рассказал о жестоких пытках после похищения американскими агентами

Российский летчик Константин Ярошенко в интервью радио Sputnik рассказал о пытках, которым его подвергли в Либерии после задержания агентами спецслужб США и их... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T21:18

2021-09-22T21:18

2021-09-22T22:11

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либерия

нью-йорк (город)

константин ярошенко

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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко в интервью радио Sputnik рассказал о пытках, которым его подвергли в Либерии после задержания агентами спецслужб США и их местными коллегами.Россиянин, который отказывается признавать обвинения в контрабанде наркотиков, последние 11 лет провел в американской тюрьме, безуспешно добиваясь досрочного освобождения по состоянию здоровья. По словам Ярошенко, самому бесчеловечному обращению его подвергли в Либерии сразу после задержания и перед переправкой в США в мае 2010 года.Экзекуция происходила в здании Агентства по национальной безопасности Либерии, где, по словам летчика, есть специальная пыточная комната со всеми инструментами. Ярошенко не уточнил, кто именно его пытал — американцы или либерийцы.В США Ярошенко приговорили к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Он назвал "просто ужасными" условия содержания в американской тюрьме 1939 года постройки, где заключенные живут в бараке на 100 человек с двухъярусными железными нарами.Накануне суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты на досрочное освобождение по состоянию здоровья. Россиянин сказал, что новых прошений подавать не собирается и связывает надежды с усилиями Москвы.

https://ria.ru/20210830/yaroshenko-1747792984.html

https://ria.ru/20210531/yaroshenko-1734857529.html

сша

либерия

нью-йорк (город)

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в мире, сша, либерия, нью-йорк (город), константин ярошенко