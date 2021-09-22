https://ria.ru/20210922/yaroshenko-1751373165.html
Ярошенко назвал решение американского суда немотивированным
Ярошенко назвал решение американского суда немотивированным - РИА Новости, 22.09.2021
Ярошенко назвал решение американского суда немотивированным
Россиянин Константин Ярошенко назвал безосновательным отказ американского суда освободить его по состоянию здоровья и заявил, что инстанции занимают позиции... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:08
2021-09-22T20:08
2021-09-22T20:14
в мире
сша
константин ярошенко
состояние здоровья летчика ярошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152395/19/1523951954_0:207:1302:939_1920x0_80_0_0_2d41cb5526468e30a6a127538d3a1a9d.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Россиянин Константин Ярошенко назвал безосновательным отказ американского суда освободить его по состоянию здоровья и заявил, что инстанции занимают позиции игнорирования бесспорных аргументов, что делает подачу ходатайств бесполезной."Я думаю, подавать не буду, это бесполезно. Ранее мы подавали с серьезной аргументацией, по которой нельзя было отказать, но суды просто игнорировали", - сказал Ярошенко в эфире радио Sputnik на вопрос о том, планирует ли он повторно просить освобождения.Во вторник суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты Ярошенко о его освобождении по состоянию здоровья. Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Россиянин вышел в эфир по телефону из американской тюрьмы. "Вчера мне сообщили, что судья отказал. Немотивированно, как это и ранее было. Все мои прошения и аргументации суды игнорируют", - сказал он.
https://ria.ru/20210830/yaroshenko-1747792984.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152395/19/1523951954_0:85:1302:1062_1920x0_80_0_0_74e0c81094035b2b4d597cbccaeb35a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко
20:08 22.09.2021 (обновлено: 20:14 22.09.2021)
Ярошенко назвал решение американского суда немотивированным
Ярошенко назвал отказ американского суда освободить его немотивированным