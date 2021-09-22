https://ria.ru/20210922/yaroshenko-1751373165.html

Ярошенко назвал решение американского суда немотивированным

Ярошенко назвал решение американского суда немотивированным - РИА Новости, 22.09.2021

Ярошенко назвал решение американского суда немотивированным

Россиянин Константин Ярошенко назвал безосновательным отказ американского суда освободить его по состоянию здоровья и заявил, что инстанции занимают позиции... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:08

2021-09-22T20:08

2021-09-22T20:14

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константин ярошенко

состояние здоровья летчика ярошенко

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Россиянин Константин Ярошенко назвал безосновательным отказ американского суда освободить его по состоянию здоровья и заявил, что инстанции занимают позиции игнорирования бесспорных аргументов, что делает подачу ходатайств бесполезной."Я думаю, подавать не буду, это бесполезно. Ранее мы подавали с серьезной аргументацией, по которой нельзя было отказать, но суды просто игнорировали", - сказал Ярошенко в эфире радио Sputnik на вопрос о том, планирует ли он повторно просить освобождения.Во вторник суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты Ярошенко о его освобождении по состоянию здоровья. Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Россиянин вышел в эфир по телефону из американской тюрьмы. "Вчера мне сообщили, что судья отказал. Немотивированно, как это и ранее было. Все мои прошения и аргументации суды игнорируют", - сказал он.

https://ria.ru/20210830/yaroshenko-1747792984.html

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в мире, сша, константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко