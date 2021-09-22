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https://ria.ru/20210922/yandeks-1751384261.html
ФАС призвал "Яндекс" прекратить дискриминацию других сервисов в поиске
ФАС призвал "Яндекс" прекратить дискриминацию других сервисов в поиске - РИА Новости, 22.09.2021
ФАС призвал "Яндекс" прекратить дискриминацию других сервисов в поиске
Требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к российскому интернет-холдингу "Яндекс" об устранении дискриминационных условий в поисковой системе должны... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T22:30
2021-09-22T22:30
технологии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к российскому интернет-холдингу "Яндекс" об устранении дискриминационных условий в поисковой системе должны быть соблюдены в любом случае, заявили РИА Новости в пресс-службе ФАС.В среду представители "Яндекса" и ФАС в арбитражном суде Москвы сообщили, что могут уладить миром спор по заявлению компании, оспаривающей возбуждение против нее антимонопольного дела за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, по итогам рассмотрения которого компании может грозить оборотный штраф."Ранее ФАС России в связи с поступлением заявлений участников рынка выдала предупреждение компании "Яндекс". Оно содержит требования, направленные на соблюдение антимонопольного законодательства. Эти требования должны быть исполнены, и законные права заявителей должны быть соблюдены в любом случае", - прокомментировали РИА Новости в антимонопольной службе.ФАС в апреле сообщила, что возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании может грозить оборотный штраф. В дискриминации "Яндекс" обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon.Как утверждали IT-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит. При этом в феврале ФАС выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе."Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. В мае "Яндекс" опубликовал шесть принципов попадания в сложные обогащенные ответы, дающие, по его мнению, компаниям-партнерам равные возможности в онлайн-поиске. Однако представители IT-отрасли тогда заявили РИА Новости, что новые правила не отменяют возможность "Яндекса" корректировать результаты поиска в свою сторону.В июле "Яндекс" сообщил, что запустил в поисковом сервисе универсальные обогащенные ответы, которые показывают информацию из нескольких источников. Вместе с тем позже в июле ФАС указывала, что компания предупреждение ведомства не исполнила.
https://ria.ru/20210414/yandeks-1728255185.html
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технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, россия
22:30 22.09.2021
 
ФАС призвал "Яндекс" прекратить дискриминацию других сервисов в поиске

ФАС: "Яндекс" должен в любом случае прекратить дискриминацию других сервисов в поиске

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБуква "Я" в музее Яндекса в Москве
Буква Я в музее Яндекса в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к российскому интернет-холдингу "Яндекс" об устранении дискриминационных условий в поисковой системе должны быть соблюдены в любом случае, заявили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
В среду представители "Яндекса" и ФАС в арбитражном суде Москвы сообщили, что могут уладить миром спор по заявлению компании, оспаривающей возбуждение против нее антимонопольного дела за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, по итогам рассмотрения которого компании может грозить оборотный штраф.
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 15:22
ФАС проверит иностранные поисковые сервисы в рамках дела "Яндекса"
"Ранее ФАС России в связи с поступлением заявлений участников рынка выдала предупреждение компании "Яндекс". Оно содержит требования, направленные на соблюдение антимонопольного законодательства. Эти требования должны быть исполнены, и законные права заявителей должны быть соблюдены в любом случае", - прокомментировали РИА Новости в антимонопольной службе.
ФАС в апреле сообщила, что возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании может грозить оборотный штраф. В дискриминации "Яндекс" обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon.
Как утверждали IT-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит. При этом в феврале ФАС выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 17:27
IT-компании недовольны предложением "Яндекса" по обогащенным ответам
"Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. В мае "Яндекс" опубликовал шесть принципов попадания в сложные обогащенные ответы, дающие, по его мнению, компаниям-партнерам равные возможности в онлайн-поиске. Однако представители IT-отрасли тогда заявили РИА Новости, что новые правила не отменяют возможность "Яндекса" корректировать результаты поиска в свою сторону.
В июле "Яндекс" сообщил, что запустил в поисковом сервисе универсальные обогащенные ответы, которые показывают информацию из нескольких источников. Вместе с тем позже в июле ФАС указывала, что компания предупреждение ведомства не исполнила.
 
ТехнологииФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЯндексРоссия
 
 
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