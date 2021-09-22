https://ria.ru/20210922/yandeks-1751384261.html

ФАС призвал "Яндекс" прекратить дискриминацию других сервисов в поиске

ФАС призвал "Яндекс" прекратить дискриминацию других сервисов в поиске - РИА Новости, 22.09.2021

ФАС призвал "Яндекс" прекратить дискриминацию других сервисов в поиске

Требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к российскому интернет-холдингу "Яндекс" об устранении дискриминационных условий в поисковой системе должны... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T22:30

2021-09-22T22:30

2021-09-22T22:30

технологии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к российскому интернет-холдингу "Яндекс" об устранении дискриминационных условий в поисковой системе должны быть соблюдены в любом случае, заявили РИА Новости в пресс-службе ФАС.В среду представители "Яндекса" и ФАС в арбитражном суде Москвы сообщили, что могут уладить миром спор по заявлению компании, оспаривающей возбуждение против нее антимонопольного дела за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, по итогам рассмотрения которого компании может грозить оборотный штраф."Ранее ФАС России в связи с поступлением заявлений участников рынка выдала предупреждение компании "Яндекс". Оно содержит требования, направленные на соблюдение антимонопольного законодательства. Эти требования должны быть исполнены, и законные права заявителей должны быть соблюдены в любом случае", - прокомментировали РИА Новости в антимонопольной службе.ФАС в апреле сообщила, что возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании может грозить оборотный штраф. В дискриминации "Яндекс" обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon.Как утверждали IT-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит. При этом в феврале ФАС выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе."Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. В мае "Яндекс" опубликовал шесть принципов попадания в сложные обогащенные ответы, дающие, по его мнению, компаниям-партнерам равные возможности в онлайн-поиске. Однако представители IT-отрасли тогда заявили РИА Новости, что новые правила не отменяют возможность "Яндекса" корректировать результаты поиска в свою сторону.В июле "Яндекс" сообщил, что запустил в поисковом сервисе универсальные обогащенные ответы, которые показывают информацию из нескольких источников. Вместе с тем позже в июле ФАС указывала, что компания предупреждение ведомства не исполнила.

https://ria.ru/20210414/yandeks-1728255185.html

https://ria.ru/20210528/yandeks-1734637129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, россия