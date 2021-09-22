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"Единая Россия" победила на выборах в госсовет Чувашии

"Единая Россия" победила на выборах в госсовет Чувашии - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в госсовет Чувашии

"Единая Россия" победила на выборах в госсовет Чувашии, набрав почти 35% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщает центральная избирательная комиссия... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:29

2021-09-22T16:29

2021-09-22T16:34

выборы в государственную думу

политика

россия

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен — РИА Новости. "Единая Россия" победила на выборах в госсовет Чувашии, набрав почти 35% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщает центральная избирательная комиссия республики."ЦИК Чувашии утвердила результаты выборов в госсовет республики по пропорциональной системе. "Единая Россия" - 34,96%, КПРФ - 21,35%, "Справедливая Россия – За правду" - 15,13%, ЛДПР - 7,06%, "Партия пенсионеров" - 6,94%, "Новые люди" - 5,93%, "Коммунисты России" - 2,41%, "Зеленые" - 1,47%, "Родина" - 0,70%, "Гражданская платформа" - 0,64%", - говорится в сообщении.Отмечается, что ЕР получает в госсовете Чувашии 30 мандатов, КПРФ – 7, "Справедливая Россия – За правду" - 4, ЛДПР, "Партия пенсионеров" и "Новые люди" - по одному мандату.В Чувашии с 17 по 19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и выборы депутатов госсовета республики седьмого созыва.

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политика, россия, госдума рф