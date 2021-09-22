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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751320960.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Санкт-Петербурге с 34,99% голосов, сообщил городской избирком после обработки 100%... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:12
2021-09-22T16:33
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
единая россия
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Санкт-Петербурге с 34,99% голосов, сообщил городской избирком после обработки 100% протоколов."34,99% голосов на выборах в Госдуму набрала партия "Единая Россия", - сообщила председатель городской избирательной комиссии Наталья Чечина. КПРФ поддержали 17,90% избирателей, "Справедливая Россия - За правду" получила поддержку 10,79%, "Новые люди" - 7,54%, ЛДПР - 6,20%.Чечина добавила, что выборы в Петербурге состоялись, подготовка и их проведение прошли успешно.
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политика, санкт-петербург, единая россия, госдума рф
16:12 22.09.2021 (обновлено: 16:33 22.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге

ЕР побеждает на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге после обработки 100% протоколов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Санкт-Петербурге с 34,99% голосов, сообщил городской избирком после обработки 100% протоколов.
"34,99% голосов на выборах в Госдуму набрала партия "Единая Россия", - сообщила председатель городской избирательной комиссии Наталья Чечина. КПРФ поддержали 17,90% избирателей, "Справедливая Россия - За правду" получила поддержку 10,79%, "Новые люди" - 7,54%, ЛДПР - 6,20%.
Чечина добавила, что выборы в Петербурге состоялись, подготовка и их проведение прошли успешно.
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Выборы в Государственную думуПолитикаСанкт-ПетербургЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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