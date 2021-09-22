https://ria.ru/20210922/vybory-1751320960.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Санкт-Петербурге с 34,99% голосов, сообщил городской избирком после обработки 100%... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:12

2021-09-22T16:12

2021-09-22T16:33

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

единая россия

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Санкт-Петербурге с 34,99% голосов, сообщил городской избирком после обработки 100% протоколов."34,99% голосов на выборах в Госдуму набрала партия "Единая Россия", - сообщила председатель городской избирательной комиссии Наталья Чечина. КПРФ поддержали 17,90% избирателей, "Справедливая Россия - За правду" получила поддержку 10,79%, "Новые люди" - 7,54%, ЛДПР - 6,20%.Чечина добавила, что выборы в Петербурге состоялись, подготовка и их проведение прошли успешно.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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политика, санкт-петербург, единая россия, госдума рф