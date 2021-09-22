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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751304236.html
Прилепин оценил результаты "Справедливой России" на выборах в Госдуму
Прилепин оценил результаты "Справедливой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 22.09.2021
Прилепин оценил результаты "Справедливой России" на выборах в Госдуму
Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин доволен результатом политсилы на выборах в Госдуму, успех был достигнут в том числе... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:53
2021-09-22T14:53
выборы в государственную думу
политика
захар прилепин
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин доволен результатом политсилы на выборах в Госдуму, успех был достигнут в том числе благодаря объединению, в результате которого сложились рейтинги каждого из трех его участников.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13."В целом это партийный успех. На момент нашего объединения рейтинг "Справедливой России" был в районе 5%, и СМИ писали, что из разряда больших партий она была переведена в разряд малых, то есть стоял вопрос о ее вхождении в Госдуму... Но у Сергея Михайловича (Миронова - председателя партии) хватило здравого смысла и стратегического мышления согласиться на наше предложение об объединении", - рассказал РИА Новости Прилепин.По его словам, в итоге произошло "плюсование" рейтингов, что стало неожиданностью, так как обычно во время таких процессов рейтинги остаются без значительных изменений."У одних было 3%, у вторых было 3% и у третьих было 3% - и вместе не получается никогда 9%, потому что плюс-минус одни и те же люди исповедуют одни и те же убеждения. Тем не менее все это произошло, мы вышли на третью позицию. Просто экзамен сдан, что называется", - отметил он.При этом Прилепин подчеркнул, что столкнулся с большим количеством сообщений от избирателей о возможных нарушениях на выборах. "У меня письма сейчас идут сплошным потоком, люди спрашивают, что им делать - тут явка завышена, тут нарушения, тут вброс, тут шантаж... Будем бодаться в тех нескольких регионах, где выборы мы не признаем, хотя вообще можно было в половине регионов это сделать, так как какие-то такие вещи происходили", - добавил он.Как считает Прилепин, за причинами такой ситуации на выборах в большинстве случаев стоит инициатива регионального руководства, "потому что никто, ни один человек из Кремля не скажет - давайте завалите всех, у этих снимите 3%, у этих 5%, этого не пустите". "Там (в Кремле) ставят задачу о результате, и на этом все заканчивается, а в регионах они уже начинают сами круг крутить и все что угодно устраивать", - заключил он.
https://ria.ru/20210920/rossiya-1750893836.html
https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html
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политика, захар прилепин, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"
14:53 22.09.2021
 
Прилепин оценил результаты "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Прилепин: объединение трех партий повысило рейтинг эсеров и помогло пройти в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСопредседатель партии председатель палаты депутатов партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин
Сопредседатель партии председатель палаты депутатов партии Справедливая Россия - За правду Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин доволен результатом политсилы на выборах в Госдуму, успех был достигнут в том числе благодаря объединению, в результате которого сложились рейтинги каждого из трех его участников.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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"В целом это партийный успех. На момент нашего объединения рейтинг "Справедливой России" был в районе 5%, и СМИ писали, что из разряда больших партий она была переведена в разряд малых, то есть стоял вопрос о ее вхождении в Госдуму... Но у Сергея Михайловича (Миронова - председателя партии) хватило здравого смысла и стратегического мышления согласиться на наше предложение об объединении", - рассказал РИА Новости Прилепин.
По его словам, в итоге произошло "плюсование" рейтингов, что стало неожиданностью, так как обычно во время таких процессов рейтинги остаются без значительных изменений.
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"У одних было 3%, у вторых было 3% и у третьих было 3% - и вместе не получается никогда 9%, потому что плюс-минус одни и те же люди исповедуют одни и те же убеждения. Тем не менее все это произошло, мы вышли на третью позицию. Просто экзамен сдан, что называется", - отметил он.
При этом Прилепин подчеркнул, что столкнулся с большим количеством сообщений от избирателей о возможных нарушениях на выборах. "У меня письма сейчас идут сплошным потоком, люди спрашивают, что им делать - тут явка завышена, тут нарушения, тут вброс, тут шантаж... Будем бодаться в тех нескольких регионах, где выборы мы не признаем, хотя вообще можно было в половине регионов это сделать, так как какие-то такие вещи происходили", - добавил он.
Как считает Прилепин, за причинами такой ситуации на выборах в большинстве случаев стоит инициатива регионального руководства, "потому что никто, ни один человек из Кремля не скажет - давайте завалите всех, у этих снимите 3%, у этих 5%, этого не пустите". "Там (в Кремле) ставят задачу о результате, и на этом все заканчивается, а в регионах они уже начинают сами круг крутить и все что угодно устраивать", - заключил он.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЗахар ПрилепинГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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