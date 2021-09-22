https://ria.ru/20210922/vybory-1751304236.html

Прилепин оценил результаты "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Прилепин оценил результаты "Справедливой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 22.09.2021

Прилепин оценил результаты "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин доволен результатом политсилы на выборах в Госдуму, успех был достигнут в том числе... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:53

2021-09-22T14:53

2021-09-22T14:53

выборы в государственную думу

политика

захар прилепин

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

партия "справедливая россия - за правду"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750518467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a87a439fa80f57bfcc7256640967bf7.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин доволен результатом политсилы на выборах в Госдуму, успех был достигнут в том числе благодаря объединению, в результате которого сложились рейтинги каждого из трех его участников.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13."В целом это партийный успех. На момент нашего объединения рейтинг "Справедливой России" был в районе 5%, и СМИ писали, что из разряда больших партий она была переведена в разряд малых, то есть стоял вопрос о ее вхождении в Госдуму... Но у Сергея Михайловича (Миронова - председателя партии) хватило здравого смысла и стратегического мышления согласиться на наше предложение об объединении", - рассказал РИА Новости Прилепин.По его словам, в итоге произошло "плюсование" рейтингов, что стало неожиданностью, так как обычно во время таких процессов рейтинги остаются без значительных изменений."У одних было 3%, у вторых было 3% и у третьих было 3% - и вместе не получается никогда 9%, потому что плюс-минус одни и те же люди исповедуют одни и те же убеждения. Тем не менее все это произошло, мы вышли на третью позицию. Просто экзамен сдан, что называется", - отметил он.При этом Прилепин подчеркнул, что столкнулся с большим количеством сообщений от избирателей о возможных нарушениях на выборах. "У меня письма сейчас идут сплошным потоком, люди спрашивают, что им делать - тут явка завышена, тут нарушения, тут вброс, тут шантаж... Будем бодаться в тех нескольких регионах, где выборы мы не признаем, хотя вообще можно было в половине регионов это сделать, так как какие-то такие вещи происходили", - добавил он.Как считает Прилепин, за причинами такой ситуации на выборах в большинстве случаев стоит инициатива регионального руководства, "потому что никто, ни один человек из Кремля не скажет - давайте завалите всех, у этих снимите 3%, у этих 5%, этого не пустите". "Там (в Кремле) ставят задачу о результате, и на этом все заканчивается, а в регионах они уже начинают сами круг крутить и все что угодно устраивать", - заключил он.

https://ria.ru/20210920/rossiya-1750893836.html

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, захар прилепин, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"