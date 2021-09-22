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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751302214.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Новгородской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Новгородской области - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Новгородской области
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму РФ в Новгородской области с 32,51% голосов, следует из данных на сайте региональной избирательной... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:45
2021-09-22T14:53
выборы в государственную думу
политика
новгородская область
единая россия
госдума рф
лдпр
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму РФ в Новгородской области с 32,51% голосов, следует из данных на сайте региональной избирательной комиссии.Согласно приведенным данным, наибольшее число голосов избирателей получил федеральный список кандидатов политической партии "Единая Россия" – 32,51%. За КПРФ проголосовало 21,33%, за партию "Справедливая Россия – За правду" – 14,37%, за ЛДПР – 9,24%. Партия "Новые люди" набрала 7,63%. Как уточнила РИА Новости представитель облизбиркома, эти данные опубликованы в среду по итогам обработки 100% протоколов.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.
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политика, новгородская область, единая россия, госдума рф, лдпр, россия
14:45 22.09.2021 (обновлено: 14:53 22.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Новгородской области

ЕР побеждает на выборах в Госдуму в Новгородской области после обработки 100% протоколов

© Pixabay / Екатерина НиконоваКремлевская стена в Великом Новгороде
Кремлевская стена в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Pixabay / Екатерина Никонова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму РФ в Новгородской области с 32,51% голосов, следует из данных на сайте региональной избирательной комиссии.
Согласно приведенным данным, наибольшее число голосов избирателей получил федеральный список кандидатов политической партии "Единая Россия" – 32,51%. За КПРФ проголосовало 21,33%, за партию "Справедливая Россия – За правду" – 14,37%, за ЛДПР – 9,24%. Партия "Новые люди" набрала 7,63%. Как уточнила РИА Новости представитель облизбиркома, эти данные опубликованы в среду по итогам обработки 100% протоколов.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
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Выборы в Государственную думуПолитикаНовгородская областьЕдиная РоссияГосдума РФЛДПРРоссия
 
 
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