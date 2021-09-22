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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Алтайском крае
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Алтайском крае - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Алтайском крае
"Единая Россия" после обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Алтайском крае с 33,67% голосов, на втором месте КПРФ с 30,54%, сообщает... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:14
2021-09-22T14:14
2021-09-22T14:19
политика
алтайский край
единая россия
госдума рф
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БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. "Единая Россия" после обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Алтайском крае с 33,67% голосов, на втором месте КПРФ с 30,54%, сообщает краевой избирком.Согласно данным избирательной комиссии Алтайского края, "Единая Россия" набрала 33,67%, на втором месте КПРФ с 30,54%, замыкает тройку "Справедливая Россия" с 9,85%. ЛДПР получила поддержку 9,09% избирателей, "Новые люди" - 6,09%. Все остальные политические объединения набрали менее 3% голосов.
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политика, алтайский край, единая россия, госдума рф, лдпр
14:14 22.09.2021 (обновлено: 14:19 22.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Алтайском крае
ЕР победила на выборах в Госдуму в Алтайском крае, набрав 33,67 процента голосов