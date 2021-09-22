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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Алтайском крае

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Алтайском крае - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Алтайском крае

"Единая Россия" после обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Алтайском крае с 33,67% голосов, на втором месте КПРФ с 30,54%, сообщает... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:14

2021-09-22T14:14

2021-09-22T14:19

политика

алтайский край

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лдпр

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БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. "Единая Россия" после обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Алтайском крае с 33,67% голосов, на втором месте КПРФ с 30,54%, сообщает краевой избирком.Согласно данным избирательной комиссии Алтайского края, "Единая Россия" набрала 33,67%, на втором месте КПРФ с 30,54%, замыкает тройку "Справедливая Россия" с 9,85%. ЛДПР получила поддержку 9,09% избирателей, "Новые люди" - 6,09%. Все остальные политические объединения набрали менее 3% голосов.

алтайский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, алтайский край, единая россия, госдума рф, лдпр