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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Забайкалье
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Забайкалье - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Забайкалье
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Забайкалье с 38,6% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили в краевом... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:53
2021-09-22T13:53
2021-09-22T13:53
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
лдпр
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ЧИТА, 22 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Забайкалье с 38,6% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили в краевом избиркоме.По данным избиркома, единороссы набрали 38,6% голосов, на втором месте - КПРФ (19,9%), на третьем - ЛДПР (12,15%). Затем идут "Новые люди" с 9,36% и "Справедливая Россия – За правду" с 8,34%. Остальные партии не смогли набрать по 5%.Явка на выборы в Госдуму в Забайкалье составила 39,35%.
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политика, единая россия, госдума рф, лдпр
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Забайкалье
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Забайкалье, набрав 38,6 процента голосов