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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Забайкалье

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Забайкалье - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Забайкалье

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Забайкалье с 38,6% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили в краевом... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:53

2021-09-22T13:53

2021-09-22T13:53

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

лдпр

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ЧИТА, 22 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу в Забайкалье с 38,6% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили в краевом избиркоме.По данным избиркома, единороссы набрали 38,6% голосов, на втором месте - КПРФ (19,9%), на третьем - ЛДПР (12,15%). Затем идут "Новые люди" с 9,36% и "Справедливая Россия – За правду" с 8,34%. Остальные партии не смогли набрать по 5%.Явка на выборы в Госдуму в Забайкалье составила 39,35%.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, лдпр