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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Пермском крае

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Пермском крае - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Пермском крае

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Пермском крае с 33,56% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком региона. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:57

2021-09-22T12:57

2021-09-22T13:04

выборы в государственную думу

политика

пермский край

единая россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Пермском крае с 33,56% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком региона.По данным избиркома, единороссы получают 33,56% голосов, следом за ними идут КПРФ с 22,75%, "Справедливая Россия - За правду" – с 10,79%, ЛДПР - 9,85%, "Новые люди" – 8,64%. Остальные партии не прошли пятипроцентный барьер.Голосование проходило с 17 по 19 сентября. В Пермском крае жители выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва, краевое заксобрание четвертого созыва и муниципальные представительные органы в 16 территориях. Предварительная явка на выборах в регионе на 18.00 (16.00 мск) составила 36,03%, что превышает показатели 2016 года (35,03%). Проголосовать пришли около 716 тысяч человек.На выборах в Госдуму в Пермском крае замещается четыре мандата по одномандатным избирательным округам, на выборах в заксобрание – 60 мандатов: 30 - по единому избирательному округу, 30 - по одномандатным избирательным округам.

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пермский край, единая россия, госдума рф, лдпр