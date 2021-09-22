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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751268831.html
Массух: в федеральной системе ДЭГ не будет функции переголосования
Массух: в федеральной системе ДЭГ не будет функции переголосования - РИА Новости, 22.09.2021
Массух: в федеральной системе ДЭГ не будет функции переголосования
В федеральной системе онлайн-голосования функцию отложенного голосования внедрять не будут, заявил председатель территориальной избирательной комиссии... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:05
2021-09-22T12:05
выборы в государственную думу
политика
технологии
выборы в государственную думу
илья массух
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В федеральной системе онлайн-голосования функцию отложенного голосования внедрять не будут, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух."Касательно непосредственно функций, девиаций от обычного процесса голосования, в частности, отложенного голосования, на федеральной системе такой опции не было и не будет. Московская система за счет отдельного закона включила эту функцию в стандартную возможность для избирателя на этих выборах", - сказал Массух в ходе второго Всероссийского форума общественных наблюдателей.Однако, отметил он, это привело к задержке в подсчете голосов и возникли вопросы к обеспечению тайны голосования."Если в федеральной системе абсолютно невозможно узнать, за кого человек проголосовал, единственное, что мы знаем, это получил человек бюллетень или нет, то в московской системе опция переголосования и сложная для понимания, и двоякая с точки зрения тайны голосования. Используются специальные технологии для обеспечения этой тайны, но надо понимать, что когда вы приходите голосовать, система каким-то образом находит ваш бюллетень и исключает его из подсчета", - пояснил Массух.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
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политика, технологии, выборы в государственную думу, илья массух, россия
12:05 22.09.2021
 
Массух: в федеральной системе ДЭГ не будет функции переголосования

Массух: в федеральной системе ДЭГ не будут вводить функции отложенного голосования

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖительница Москвы участвует в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Жительница Москвы участвует в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В федеральной системе онлайн-голосования функцию отложенного голосования внедрять не будут, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.
"Касательно непосредственно функций, девиаций от обычного процесса голосования, в частности, отложенного голосования, на федеральной системе такой опции не было и не будет. Московская система за счет отдельного закона включила эту функцию в стандартную возможность для избирателя на этих выборах", - сказал Массух в ходе второго Всероссийского форума общественных наблюдателей.
Однако, отметил он, это привело к задержке в подсчете голосов и возникли вопросы к обеспечению тайны голосования.
"Если в федеральной системе абсолютно невозможно узнать, за кого человек проголосовал, единственное, что мы знаем, это получил человек бюллетень или нет, то в московской системе опция переголосования и сложная для понимания, и двоякая с точки зрения тайны голосования. Используются специальные технологии для обеспечения этой тайны, но надо понимать, что когда вы приходите голосовать, система каким-то образом находит ваш бюллетень и исключает его из подсчета", - пояснил Массух.
"Думаю, что будущее будет за системой голосования без переголосования", - добавил он.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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