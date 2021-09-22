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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Рязанской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Рязанской области - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Рязанской области

"Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Рязанской области 47,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:56

2021-09-22T11:56

2021-09-22T12:06

выборы в государственную думу

политика

рязанская область

единая россия

госдума рф

лдпр

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РЯЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Рязанской области 47,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.По ее данным, на втором месте КПРФ с 19,99%, у ЛДПР 9,13%, у "Справедливой России - За правду" - 8,22%, у партии "Новые люди" - 5,89%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.

рязанская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рязанская область, единая россия, госдума рф, лдпр