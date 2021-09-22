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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Рязанской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Рязанской области - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Рязанской области
"Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Рязанской области 47,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:56
2021-09-22T11:56
2021-09-22T12:06
выборы в государственную думу
политика
рязанская область
единая россия
госдума рф
лдпр
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РЯЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набрала на выборах в Госдуму в Рязанской области 47,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.По ее данным, на втором месте КПРФ с 19,99%, у ЛДПР 9,13%, у "Справедливой России - За правду" - 8,22%, у партии "Новые люди" - 5,89%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, рязанская область, единая россия, госдума рф, лдпр
11:56 22.09.2021 (обновлено: 12:06 22.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Рязанской области
ЕР победила на выборах в Госдуму в Рязанской области, набрав 47,79 процента голосов