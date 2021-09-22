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Эксперты смогут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве при сверке
Эксперты смогут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве при сверке - РИА Новости, 22.09.2021
Эксперты смогут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве при сверке
Перепроверка в Москве результатов онлайн-голосования - это не юридическая процедура, а сверка результатов, сообщил руководитель общественного штаба по... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:32
2021-09-22T11:32
2021-09-22T13:14
выборы в государственную думу
политика
москва
алексей венедиктов (журналист)
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Перепроверка в Москве результатов онлайн-голосования - это не юридическая процедура, а сверка результатов, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.Ранее Венедиктов сообщил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования пересчитать результаты электронного голосования,"Все спрашивают по поводу пересчета голосов технической группы, это, конечно, не юридический пересчет, штаб не в праве принимать решение о юридическом, это сверка для того, чтобы подтвердить подозрения или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно", — сообщил Венедиктов на заседании штаба.
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политика, москва, алексей венедиктов (журналист), выборы в государственную думу