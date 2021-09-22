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Эксперты смогут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве к 27 сентября
Эксперты смогут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве к 27 сентября - РИА Новости, 22.09.2021
Эксперты смогут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве к 27 сентября
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования перепроверить результаты... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:13
2021-09-22T11:13
2021-09-22T13:15
выборы в государственную думу
политика
москва
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования перепроверить результаты электронного голосования к 27 сентября. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.Он уточнил, что документы должны быть опубликованы на сайте Общественного штаба и в на официальных страницах в социальных сетях."Третье предложение — поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранить их, и если потребуется, после всех пересчетов, будем принимать решение бумажного пересчета", — добавил он.Он уточнил, что результаты перепроверки должны быть представлены к 27 сентября, документы должны быть опубликованы на сайте Общественного штаба и в на официальных страницах в социальных сетях.
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политика, москва, выборы в государственную думу
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования перепроверить результаты электронного голосования к 27 сентября. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов
.
Он уточнил, что документы должны быть опубликованы на сайте Общественного штаба и в на официальных страницах в социальных сетях.
"Третье предложение — поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранить их, и если потребуется, после всех пересчетов, будем принимать решение бумажного пересчета", — добавил он.
Он уточнил, что результаты перепроверки должны быть представлены к 27 сентября, документы должны быть опубликованы на сайте Общественного штаба и в на официальных страницах в социальных сетях.