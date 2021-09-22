https://ria.ru/20210922/vybory-1751251639.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Ямале

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Ямале - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Ямале

Партия "Единая Россия" в Ямало-Ненецком автономном округе побеждает на выборах в Госдуму с 68,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:49

2021-09-22T10:49

2021-09-22T10:57

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Ямало-Ненецком автономном округе побеждает на выборах в Госдуму с 68,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком округа.По данным избиркома, на втором месте – ЛДПР с 13,49% голосов, на третьем месте КПРФ – 7,14%. Остальные партии не преодолели 5% рубеж. Итоговая явка составила 67,41%.В 2016 году, когда проходили выборы депутатов Госдумы седьмого созыва, "Единая Россия" набрала 67,14% голосов, явка тогда составила 74,41%.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы. На Ямале, в частности, выбирали депутатов Тюменской областной думы и местных дум в пяти муниципалитетах.

https://ria.ru/20210921/vybory-1751077824.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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политика, единая россия, госдума рф, ямало-ненецкий автономный округ (янао)