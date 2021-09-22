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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751251639.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Ямале
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Ямале - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Ямале
Партия "Единая Россия" в Ямало-Ненецком автономном округе побеждает на выборах в Госдуму с 68,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:49
2021-09-22T10:57
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Ямало-Ненецком автономном округе побеждает на выборах в Госдуму с 68,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком округа.По данным избиркома, на втором месте – ЛДПР с 13,49% голосов, на третьем месте КПРФ – 7,14%. Остальные партии не преодолели 5% рубеж. Итоговая явка составила 67,41%.В 2016 году, когда проходили выборы депутатов Госдумы седьмого созыва, "Единая Россия" набрала 67,14% голосов, явка тогда составила 74,41%.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы. На Ямале, в частности, выбирали депутатов Тюменской областной думы и местных дум в пяти муниципалитетах.
https://ria.ru/20210921/vybory-1751077824.html
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политика, единая россия, госдума рф, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
10:49 22.09.2021 (обновлено: 10:57 22.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Ямале

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в ЯНАО после обработки 100% протоколов

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Ямало-Ненецком автономном округе побеждает на выборах в Госдуму с 68,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком округа.
По данным избиркома, на втором месте – ЛДПР с 13,49% голосов, на третьем месте КПРФ – 7,14%. Остальные партии не преодолели 5% рубеж. Итоговая явка составила 67,41%.
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 09:15Выборы в Государственную думу
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тюменской области
В 2016 году, когда проходили выборы депутатов Госдумы седьмого созыва, "Единая Россия" набрала 67,14% голосов, явка тогда составила 74,41%.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы. На Ямале, в частности, выбирали депутатов Тюменской областной думы и местных дум в пяти муниципалитетах.
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
Предварительные итоги выборов в Госдуму — 2021
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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