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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Приморье
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Приморье - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Приморье
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Приморье с 37,42% голосов, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:49
2021-09-22T10:49
2021-09-22T10:49
выборы в государственную думу
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Приморье с 37,42% голосов, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме после обработки 100% протоколов."По ГД подвели (итоги). "Единая Россия" - 37,42%, КПРФ – 28,24%, ЛДПР - 7,71%, "Справедливая Россия – За правду" - 6,19% "Новые люди" - 5,59%", - сообщили в избиркоме.Там отметили, что по итогам голосования по одномандатным округам в регионе победили Александр Щербаков (ЕР) с 34,59% по 62-му избирательному округу, Владимир Новиков (ЕР) с 35,44% по 63-му округу, Виктория Николаева (ЕР) по 64-му округу с 33,04%.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября.
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политика, приморский край, единая россия, госдума рф, лдпр
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Приморье
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Приморье, набрав 37,42 процента голосов