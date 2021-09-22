https://ria.ru/20210922/vybory-1751251516.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Приморье

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Приморье - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Приморье

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Приморье с 37,42% голосов, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:49

2021-09-22T10:49

2021-09-22T10:49

выборы в государственную думу

политика

приморский край

единая россия

госдума рф

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917809_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3a96b66801b414dce82e36c661838976.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Приморье с 37,42% голосов, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме после обработки 100% протоколов."По ГД подвели (итоги). "Единая Россия" - 37,42%, КПРФ – 28,24%, ЛДПР - 7,71%, "Справедливая Россия – За правду" - 6,19% "Новые люди" - 5,59%", - сообщили в избиркоме.Там отметили, что по итогам голосования по одномандатным округам в регионе победили Александр Щербаков (ЕР) с 34,59% по 62-му избирательному округу, Владимир Новиков (ЕР) с 35,44% по 63-му округу, Виктория Николаева (ЕР) по 64-му округу с 33,04%.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября.

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, приморский край, единая россия, госдума рф, лдпр