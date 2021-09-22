https://ria.ru/20210922/vybory-1751244027.html

Избирательная система в России выдержала испытание, заявили в Госдуме

Избирательная система в России выдержала испытание, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.09.2021

Избирательная система в России выдержала испытание, заявили в Госдуме

Избирательная система России выдержала и успешно прошла непростое испытание в условиях мощного прессинга извне, заявил в среду глава комиссии Госдумы по... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:59

2021-09-22T09:59

2021-09-22T10:01

выборы в государственную думу

россия

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

василий пискарев

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Избирательная система России выдержала и успешно прошла непростое испытание в условиях мощного прессинга извне, заявил в среду глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."Сегодня можно констатировать, что наша избирательная система выдержала и успешно прошла непростое испытание в условиях мощного прессинга извне. Вот эта агрессивная кампания, развернутая в западных СМИ, по дискредитации выборов в России, а также попытки задолго до самих выборов уже объявить их нелегитимными, ну и, кроме того, навязать при поддержке крупнейших американских платформ своих кандидатов и настойчиво предложить за них голосовать, - своей цели не достигли", - сказал Пискарев журналистам.

https://ria.ru/20210920/vybory-1751031312.html

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россия, политика, госдума рф, выборы в государственную думу, василий пискарев