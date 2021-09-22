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Туризм
https://ria.ru/20210922/vulkan-1751269049.html
Туристы рассказали об отдыхе на острове Пальма во время извержения вулкана
Туристы рассказали об отдыхе на острове Пальма во время извержения вулкана - РИА Новости, 22.09.2021
Туристы рассказали об отдыхе на острове Пальма во время извержения вулкана
Туристы, оказавшиеся на канарском острове Пальма в момент извержения вулкана, не спешат покидать курорт, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:18
2021-09-22T12:18
туризм
вулкан
испания
канарские острова
новости - туризм
туристы
туризм
отдых на море
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ЭЛЬ-ПАСО (Испания), 22 сен – РИА Новости. Туристы, оказавшиеся на канарском острове Пальма в момент извержения вулкана, не спешат покидать курорт, сообщает корреспондент РИА Новости.Голландцы Йост и Бен приехали в этом году на Пальму уже в четвертый раз. "Нам здесь нравится. Море, обычно хорошая погода", – смеется Йост, показывая на идущий дождь. Остановились они в отеле в Фуэнкальенте. После начала извержения туристам предложили уехать, однако голландцы решили остаться. Девушка Йоста – из России. Он признался, что не стал ей говорить, где в настоящий момент находится. Знают лишь родители, которые "очень волнуются и уговаривают уехать". "Но не думаю, что здесь опасно", – говорит голландец. Раскаты грома от вулкана раздаются с периодичностью в несколько минут, а над горой поднимаются огонь и дым.Пара из Бельгии Ги и Ребекка на Пальме отдыхают уже три недели и собираются уехать, как планировали, в начале октября. Они сняли жилье и планировали заняться здесь хайкингом, "но сейчас нигде в горах ходить нельзя". На вопрос, считают ли они безопасным оставаться на острове, Ги просит совета: "Может, действительно лучше уехать?"Супруги из испанского города Бильбао (Страна Басков) Ичасо и Педро приехали вчера, хотя извержение – главная новость в стране уже несколько дней. "Мы давно все запланировали и решили не отменять. Но в результате наши планы меняются. Мы хотели пройти пешком весь остров, переночевать в палатке в национальном парке Кальдера-де-Табурьенте. Но из парка нам только сейчас сообщили, что это невозможно", – возмущаются испанцы. В день прилета они все-таки отправились в горы. В паре километров от вулкана их остановила гражданская гвардия, которая удивилась туристам в этой зоне.На другой смотровой площадке молодой человек делает наброски рисунка. Он только приехал с Тенерифе, где учится. "Это первая картина вулкана в истории", – смеется он.В воскресенье днем на острове Пальма (Канарские острова) началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений. Эвакуировано более шести тысяч человек, более сотни домов повреждены.
https://radiosputnik.ria.ru/20210921/vulkan-1751150978.html
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вулкан, испания, канарские острова, новости - туризм, туристы, туризм, отдых на море, происшествия, безопасность, страна басков
12:18 22.09.2021
 
Туристы рассказали об отдыхе на острове Пальма во время извержения вулкана

Туристы остаются на острове Пальма, несмотря на извержение вулкана

© AP Photo / OVERONПоследствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / OVERON
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ЭЛЬ-ПАСО (Испания), 22 сен – РИА Новости. Туристы, оказавшиеся на канарском острове Пальма в момент извержения вулкана, не спешат покидать курорт, сообщает корреспондент РИА Новости.
Голландцы Йост и Бен приехали в этом году на Пальму уже в четвертый раз. "Нам здесь нравится. Море, обычно хорошая погода", – смеется Йост, показывая на идущий дождь. Остановились они в отеле в Фуэнкальенте. После начала извержения туристам предложили уехать, однако голландцы решили остаться.
"Мы приехали как раз в прошлое воскресенье, когда началось извержение. И уедем, как и запланировано, в это воскресенье. Мы отлично проводим время, купаемся в бассейне, вот сейчас приехали на вулкан посмотреть", – говорит Йост. В качестве места наблюдения они выбрали террасу мебельного магазина недалеко от Эль-Пасо.
Девушка Йоста – из России. Он признался, что не стал ей говорить, где в настоящий момент находится. Знают лишь родители, которые "очень волнуются и уговаривают уехать". "Но не думаю, что здесь опасно", – говорит голландец. Раскаты грома от вулкана раздаются с периодичностью в несколько минут, а над горой поднимаются огонь и дым.
Пара из Бельгии Ги и Ребекка на Пальме отдыхают уже три недели и собираются уехать, как планировали, в начале октября. Они сняли жилье и планировали заняться здесь хайкингом, "но сейчас нигде в горах ходить нельзя". На вопрос, считают ли они безопасным оставаться на острове, Ги просит совета: "Может, действительно лучше уехать?"
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Супруги из испанского города Бильбао (Страна Басков) Ичасо и Педро приехали вчера, хотя извержение – главная новость в стране уже несколько дней. "Мы давно все запланировали и решили не отменять. Но в результате наши планы меняются. Мы хотели пройти пешком весь остров, переночевать в палатке в национальном парке Кальдера-де-Табурьенте. Но из парка нам только сейчас сообщили, что это невозможно", – возмущаются испанцы.
В день прилета они все-таки отправились в горы. В паре километров от вулкана их остановила гражданская гвардия, которая удивилась туристам в этой зоне.
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На другой смотровой площадке молодой человек делает наброски рисунка. Он только приехал с Тенерифе, где учится. "Это первая картина вулкана в истории", – смеется он.
В воскресенье днем на острове Пальма (Канарские острова) началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений. Эвакуировано более шести тысяч человек, более сотни домов повреждены.
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ТуризмВулканИспанияКанарские островаНовости - ТуризмтуристыТуризмотдых на мореПроисшествияБезопасностьСтрана Басков
 
 
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